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  4. «Сфокусирован на сборной». Трубин прокомментировал переход в Манчестер Сити
Португалия
19 марта 2025, 12:33 |
688
0

«Сфокусирован на сборной». Трубин прокомментировал переход в Манчестер Сити

Украинский вратарь признался, что пока не думает о возможном трансфере

19 марта 2025, 12:33 |
688
0
«Сфокусирован на сборной». Трубин прокомментировал переход в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своем пребывании в португальском клубе, а также прокомментировал трансферные слухи:

– Думаю, что очень хороший период – часть 2023 и 2024 год – потому что это новый этап в моей карьере, «Бенфика». С одной стороны, очень тяжело, но с другой – это чрезвычайно важный шаг, поэтому этот отрезок можно оценить неплохо.

Конечно, такой сильный клуб, как «Бенфика», должен побеждать во всех турнирах, в которых участвует. К сожалению, нам этого не удалось, но в любом случае для меня большой прогресс оказаться в такой команде и выполнять максимальные задачи, как для игрока.

– Соответствуют ли действительности слухи о твоем переходе в «Манчестер Сити»?

– Не знаю, я так же, как и вы это видел в интернете. Пока полностью сфокусирован на сборной, затем на «Бенфике». Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное нужно отложить на потом, – ответил Трубин.

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Бенфика Манчестер Сити Анатолий Трубин трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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