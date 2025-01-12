Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду обдумывает вариант с продлением контракта со своим клубом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 39-летний футболист готов остаться в клубе Про-лиги, если руководство согласится на значительное усиление состава команды.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в саудовский «Аль-Хиляль».