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Италия
12 января 2025, 21:01 | Обновлено 12 января 2025, 21:09
655
1

Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте

В 20-м туре Серии А команды сыграли 2:2, Артем реализовал 11-метровый в конце поединка

12 января 2025, 21:01 | Обновлено 12 января 2025, 21:09
655
1
Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 90+8-й украинец реализовал пенальти и вырвал для своего коллектива 1 очко.

Для Довбика этот гол стал 10-м в футболке Ромы во всех турнирах и 6-м в чемпионате Италии.

Рефери назначил 11-метровый в ворота хозяев после игры рукой от центрбека Джона Лукуми. За Рому также один мяч забил Алексис Салемакерс, а у Болоньи отличились Тийс Даллинга и Льюис Фергюссон.

Сейчас Рома с 24 очками занимает 10-е место в таблице Серии А. У Болоньи 29 пунктов и 7-я позиция.

Серия А 2024/25. 20-й тур, 12 января

Болонья – Рома – 2:2

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)

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Комментарии 1
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TolsTIyELF
Рома зиграла не дуже, Артем створював моменти для Дібали але той їх не реалізовував, два м'ячі після помилок, могли і надійніше зіграти, але добре що вибороли нічию, особливо добре для Артема. 
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