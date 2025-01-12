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Чемпионат Италии
Болонья
12.01.2025 19:00 – FT 2 : 2
Рома
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Италия
12 января 2025, 21:45 | Обновлено 12 января 2025, 22:07
1984
1

Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2024/25

12 января 2025, 21:45 | Обновлено 12 января 2025, 22:07
1984
1
Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 20-й тур, 12 января

Болонья – Рома – 2:2

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Салемакерс, 58 мин.

ГОЛ! 1:1 Даллинга, 61 мин.

ГОЛ! 2:1 Фергюсон, 65 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Довбик, 90+8 мин. (пен.)

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Рома).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Фергюсон (Болонья).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
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Рома Рим Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу пенальти Артем Довбик Льюис Фергюсон Тейс Даллинга Болонья - Рома видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Крутезний матч!!!! 
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