Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2024/25
12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.
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Серия А 2024/25. 20-й тур, 12 января
Болонья – Рома – 2:2
Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Салемакерс, 58 мин.
ГОЛ! 1:1 Даллинга, 61 мин.
ГОЛ! 2:1 Фергюсон, 65 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:2 Довбик, 90+8 мин. (пен.)
События матча
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