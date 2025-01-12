12 января на «Ренато Далль Ара» пройдет матч 20-го тура Серии А, в котором «Болонья» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

Команда стала сюрпризом прошлого сезона как минимум по итальянским меркам. Не обошлось все-таки без удачного совпадения, ведь все-таки спор за 4-е место было проиграно более опытной Аталанте. Но в 2024-м году УЕФА отдал Италии дополнительную путевку в Лигу чемпионов именно Италии, и ее и забрали красно-синие, финишировав 5-ми. В главном еврокубке дебютант, уже без ушедших Тиаго Мотты, Зиркзее и Калафьори, показывает крайне слабые результаты - нулевые ничьи с Шахтером и Бенфикой и 4 поражения. Да и в Серии А при нынешнем наставнике, Винченцо Итальяно, ожидаемо просели. Проигрывают россоблу не часто, но очень много ничьих. В итоге от первой шестерки отставание только растет. И в прошлом туре клуб откровенно провалился, проиграл 2:3 дома скромной Вероне.

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Рома

Клуб играет под руководством уже третьего тренера за сезон. Очень уж быстро сначала разочаровались в Де Росси, убрав его после первых же неудач нового розыгрыша. Но и Иван Юрич ожидаемо разочаровал, и очень быстро и с ним расстались. Благо, что уговорили прийти на место хорвата Раньери - тот даже ради это вернулся к активной работе из пенсии, начав уже третью каденцию в Риме. И тот не сразу, но наладил игру своих старых-новых подопечных, хотя, конечно, не обеспечил какого-то волшебного преображения. Кстати, после 1:1 с Миланом произошла уже очередная отставка, но уже у соперника, погнали Паулу Фонсеку. Лацио в дерби огорошили на старте: Салемакерс к 18-й минуте успел и отдать пас, и забить сам. Соперник от подобного удара так и не оправился, так и закончив 0:2.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка выиграли красно-синие. В том числе в ноябре победили джалоросси 3:2 в Риме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но в последних турах волки смотрелись убедительнее - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,88).