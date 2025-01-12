Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Чемпионат Италии
Болонья
12.01.2025 19:00 – FT 2 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2025, 22:59 |
4003
1

Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик

Клаудио Раньери высказался о ничьей в 20-м туре Серии А

12 января 2025, 22:59 |
4003
1
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой» (2:2). Главный тренер «волков» Клаудио Раньери прокомментировал игру и рассказал, почему пенальти на 90+8 минуте бил Артем Довбик:

– Когда Артем Довбик вышел на поле, вы его подбодрили. Вы хотели физически присутствовать рядом с игроком?

– Нет, но я просто убедиться, что именно он будет пробивать пенальти, потому что Никола Залевски схватил мяч, и я хотел, чтобы Довбик реализовал этот момент.

– Вы чувствовали, что он забьет?

– Нет, но он один из трех наших пенальтистов: Пауло Дибала, Леандро Паредес и он. Поскольку двое других были недоступны, было логично, что он взял на себя ответственность.

– Это было трудное решение. В общем, вы довольны этой командой, или отсутствие выездных побед все еще беспокоит вас?

– Нет, я думаю, что это беспокоит вас всех больше, чем меня. Я понимаю критику, но у нас еще есть время до 25 апреля. Мы хорошо провели первый тайм, создали больше моментов, чем «Болонья». Они жаловались на пенальти на последней минуте. Они получили пенальти, потому что один из наших игроков едва коснулся мяча рукой, а их игрок также использовал руку. Никто не упоминает о потенциальном пенальти на Алексисе Селемекерсе в первом тайме. Возможно, его слегка зацепили, и если VAR не вмешался, то это потому, что решение арбитра взяло верх.

Что касается матча, то мы давили на второй гол, но он ускользал от нас. «Болонья» действовала очень хорошо, создав две или три опасные контратаки. В этот момент игра изменилась. Я выпустил свежих игроков, потому что нам нужно было восстановиться, и хотя я рад, что мы сравняли счет на последней секунде, я также доволен решимостью, которую продемонстрировали те, кто вышел на поле.

По теме:
Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча
Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери Болонья Пауло Дибала Леандро Паредес Никола Залевски Болонья - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рома
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 12:01 17
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ

Александр Андриевский не должен был переходить в «Полесье»

Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Футбол | 12 января 2025, 17:54 46
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ

Киевляне провели в Белеке второй спарринг зимней паузы

Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Футбол | 12.01.2025, 10:52
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12.01.2025, 14:31
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Футбол | 12.01.2025, 23:06
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
6+2 в Серии А. Неплохо, но нужно еще лучше.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 40
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 21
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем