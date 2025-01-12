Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой» (2:2). Главный тренер «волков» Клаудио Раньери прокомментировал игру и рассказал, почему пенальти на 90+8 минуте бил Артем Довбик:

– Когда Артем Довбик вышел на поле, вы его подбодрили. Вы хотели физически присутствовать рядом с игроком?

– Нет, но я просто убедиться, что именно он будет пробивать пенальти, потому что Никола Залевски схватил мяч, и я хотел, чтобы Довбик реализовал этот момент.

– Вы чувствовали, что он забьет?

– Нет, но он один из трех наших пенальтистов: Пауло Дибала, Леандро Паредес и он. Поскольку двое других были недоступны, было логично, что он взял на себя ответственность.

– Это было трудное решение. В общем, вы довольны этой командой, или отсутствие выездных побед все еще беспокоит вас?

– Нет, я думаю, что это беспокоит вас всех больше, чем меня. Я понимаю критику, но у нас еще есть время до 25 апреля. Мы хорошо провели первый тайм, создали больше моментов, чем «Болонья». Они жаловались на пенальти на последней минуте. Они получили пенальти, потому что один из наших игроков едва коснулся мяча рукой, а их игрок также использовал руку. Никто не упоминает о потенциальном пенальти на Алексисе Селемекерсе в первом тайме. Возможно, его слегка зацепили, и если VAR не вмешался, то это потому, что решение арбитра взяло верх.

Что касается матча, то мы давили на второй гол, но он ускользал от нас. «Болонья» действовала очень хорошо, создав две или три опасные контратаки. В этот момент игра изменилась. Я выпустил свежих игроков, потому что нам нужно было восстановиться, и хотя я рад, что мы сравняли счет на последней секунде, я также доволен решимостью, которую продемонстрировали те, кто вышел на поле.