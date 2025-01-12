12 января состоится матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе римлян выступает украинский форвард Артем Довбик.

Болонья за 17 поединков в чемпионате Италии набрала 28 очков, а римляне за 19 игр – 23 пункта.

Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO