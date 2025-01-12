Италия12 января 2025, 17:43 |
58
0
Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 20-го тура Серии А 2024/25
12 января 2025, 17:43 |
58
0
12 января состоится матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.
Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В составе римлян выступает украинский форвард Артем Довбик.
Болонья за 17 поединков в чемпионате Италии набрала 28 очков, а римляне за 19 игр – 23 пункта.
Читайте также:Болонья – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 11 января 2025, 18:17 23
Без проблем против сборной Эстонии
Бокс | 11 января 2025, 18:45 0
Пока боксер не объявил о своем решении
Футбол | 12.01.2025, 15:25
Футбол | 12.01.2025, 11:26
Футбол | 12.01.2025, 09:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2025, 20:21 1
12.01.2025, 00:53 18
11.01.2025, 12:31 4
10.01.2025, 16:52 455
11.01.2025, 09:24 1
11.01.2025, 13:32 2
12.01.2025, 01:15
12.01.2025, 00:08 9