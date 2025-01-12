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12.01.2025 19:00 - : -
Рома
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Италия
12 января 2025, 17:43 |
58
0

Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 20-го тура Серии А 2024/25

12 января 2025, 17:43 |
58
0
Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января состоится матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе римлян выступает украинский форвард Артем Довбик.

Болонья за 17 поединков в чемпионате Италии набрала 28 очков, а римляне за 19 игр – 23 пункта.

Болонья – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO

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Болонья Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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