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WTA
12 января 2025, 09:48 | Обновлено 12 января 2025, 09:59
383
0

Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025

Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину, Мэдисон Киз вошла в топ-15

12 января 2025, 09:48 | Обновлено 12 января 2025, 09:59
383
0
Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Australian Open 2025. На предыдущей недели девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

В первой десятке произошло одно изменение. Финалистка Аделаиды Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и теперь идет шестой. Казахстанка – седьмая.

В топ-15 вернулась чемпионка Аделаиды Мэдисон Киз, которая улучшила 6 позиций и поднялась на 14-е место.

Победительница Хобарта Маккартни Кесслер прибавила 20 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 – теперь она 47-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Из украинок можно отметить только небольшое поднятие Элины Свитолиной в рейтинге – +2 позиции (27-я). Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева сохранили свои места.

Также слегка улучшили позиции Леся Цуренко и Дарья Снигур. Существенно поменяется рейтинг уже после Открытого чемпионата Австралии.

Катарина Завацкая и Александра Олейникова утратили две позиции.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В первой десятке парного рейтинга WTA произошло пару изменений. В частности, украинка Людмила Киченок вернула четвертое место, обойдя Тейлор Таунсенд.

Также рокировку позициями сделали Элизе Мертенс и Алена Остапенко. Представительница Бельгии стала седьмой, а латвийка опустилась на 8-ю строчку.

Если Людмила улучшила одну позицию, то ее сестра Надежда потеряла сразу 5 мест. Марта Костюк сохранила 61-ю строчку.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Понятно, что пока что рано говорить о гонке на WTA Finals, но все же. Первой идет Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая, топ-3 замыкает Коко Гауфф.

Гонка на Итоговый турнир WTA

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рейтинг WTA Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Дарья Касаткина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Аделаида WTA Хобарт Маккартни Кесслер Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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