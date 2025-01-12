Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025
Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину, Мэдисон Киз вошла в топ-15
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Australian Open 2025. На предыдущей недели девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.
В первой десятке произошло одно изменение. Финалистка Аделаиды Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и теперь идет шестой. Казахстанка – седьмая.
В топ-15 вернулась чемпионка Аделаиды Мэдисон Киз, которая улучшила 6 позиций и поднялась на 14-е место.
Победительница Хобарта Маккартни Кесслер прибавила 20 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 – теперь она 47-я.
Топ-10 рейтинга WTA
Из украинок можно отметить только небольшое поднятие Элины Свитолиной в рейтинге – +2 позиции (27-я). Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева сохранили свои места.
Также слегка улучшили позиции Леся Цуренко и Дарья Снигур. Существенно поменяется рейтинг уже после Открытого чемпионата Австралии.
Катарина Завацкая и Александра Олейникова утратили две позиции.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
В первой десятке парного рейтинга WTA произошло пару изменений. В частности, украинка Людмила Киченок вернула четвертое место, обойдя Тейлор Таунсенд.
Также рокировку позициями сделали Элизе Мертенс и Алена Остапенко. Представительница Бельгии стала седьмой, а латвийка опустилась на 8-ю строчку.
Если Людмила улучшила одну позицию, то ее сестра Надежда потеряла сразу 5 мест. Марта Костюк сохранила 61-ю строчку.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA
Понятно, что пока что рано говорить о гонке на WTA Finals, но все же. Первой идет Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая, топ-3 замыкает Коко Гауфф.
Гонка на Итоговый турнир WTA
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