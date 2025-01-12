Свитолина вернула две позиции. Обновленный рейтинг WTA перед Aus Open 2025

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Australian Open 2025. На предыдущей недели девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

В первой десятке произошло одно изменение. Финалистка Аделаиды Джессика Пегула обошла Елену Рыбакину и теперь идет шестой. Казахстанка – седьмая.

В топ-15 вернулась чемпионка Аделаиды Мэдисон Киз, которая улучшила 6 позиций и поднялась на 14-е место.

Победительница Хобарта Маккартни Кесслер прибавила 20 позиций и впервые в карьере вошла в топ-50 – теперь она 47-я.

Топ-10 рейтинга WTA

Из украинок можно отметить только небольшое поднятие Элины Свитолиной в рейтинге – +2 позиции (27-я). Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева сохранили свои места.

Также слегка улучшили позиции Леся Цуренко и Дарья Снигур. Существенно поменяется рейтинг уже после Открытого чемпионата Австралии.

Катарина Завацкая и Александра Олейникова утратили две позиции.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В первой десятке парного рейтинга WTA произошло пару изменений. В частности, украинка Людмила Киченок вернула четвертое место, обойдя Тейлор Таунсенд.

Также рокировку позициями сделали Элизе Мертенс и Алена Остапенко. Представительница Бельгии стала седьмой, а латвийка опустилась на 8-ю строчку.

Если Людмила улучшила одну позицию, то ее сестра Надежда потеряла сразу 5 мест. Марта Костюк сохранила 61-ю строчку.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Понятно, что пока что рано говорить о гонке на WTA Finals, но все же. Первой идет Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая, топ-3 замыкает Коко Гауфф.

Гонка на Итоговый турнир WTA