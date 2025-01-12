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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 18:09 | Обновлено 12 января 2025, 18:15
1516
3

Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925

Илья может быть отдан харьковским клубом в аренду на полгода

12 января 2025, 18:09 | Обновлено 12 января 2025, 18:15
1516
3
Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925
ФК Ворскла Полтава. Илья Крупский

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский близок к переходу к харьковскому «Металлисту 1925», клубу Первой лиги.

Однако футбольный журналист Михаил Спиваковский заявил, что весной 2025 года Илья не будет выступать за харьковскую команду:

«Крупский не будет играть в Металлисте 1925 весной этого года. Есть вариант, который нравится и игроку, и его агенту.

Первые полгода Илья может провести в другом чемпионате или другом клубе, чтобы получить практику на более высоком уровне, чем Первая лига».

В сезоне 2024/25 Крупский за «Ворсклу» сыграл 15 матчей УПЛ и совершил 1 ассист.

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Илья Крупский трансферы Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы УПЛ ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Falko
У Шахтар? ))
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zhyr
А якщо Металіст не вийде у вищу лігу?))
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