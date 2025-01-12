Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925
Илья может быть отдан харьковским клубом в аренду на полгода
Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский близок к переходу к харьковскому «Металлисту 1925», клубу Первой лиги.
Однако футбольный журналист Михаил Спиваковский заявил, что весной 2025 года Илья не будет выступать за харьковскую команду:
«Крупский не будет играть в Металлисте 1925 весной этого года. Есть вариант, который нравится и игроку, и его агенту.
Первые полгода Илья может провести в другом чемпионате или другом клубе, чтобы получить практику на более высоком уровне, чем Первая лига».
В сезоне 2024/25 Крупский за «Ворсклу» сыграл 15 матчей УПЛ и совершил 1 ассист.
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