Источник: Крупский не будет играть весной за Металлист 1925

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский близок к переходу к харьковскому «Металлисту 1925», клубу Первой лиги.

Однако футбольный журналист Михаил Спиваковский заявил, что весной 2025 года Илья не будет выступать за харьковскую команду:

«Крупский не будет играть в Металлисте 1925 весной этого года. Есть вариант, который нравится и игроку, и его агенту.

Первые полгода Илья может провести в другом чемпионате или другом клубе, чтобы получить практику на более высоком уровне, чем Первая лига».

В сезоне 2024/25 Крупский за «Ворсклу» сыграл 15 матчей УПЛ и совершил 1 ассист.