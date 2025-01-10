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  4. Осталась одна процедура. Металлист 1925 завершает подписание Крупского
Украина. Первая лига
10 января 2025, 19:01 |
1115
0

Осталась одна процедура. Металлист 1925 завершает подписание Крупского

Футболист присоединится к новой команде в Турции

10 января 2025, 19:01 |
1115
0
Осталась одна процедура. Металлист 1925 завершает подписание Крупского
ФК Ворскла. Илья Крупский

После окончания эпопеи с переходом защитника полтавской «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Ильи Крупского в ряды харьковского «Металлиста 1925», футболист готовится присоединиться к новой команде.

Как стало известно Sport.ua, завтра, 10 января, футболист покинет расположение полтавской команды, пройдет в Анталии медосмотр и присоединится к своим новым партнерам. После этого о переходе футболиста, на которого также претендовал донецкий «Шахтер», будет объявлено официально.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» выиграл борьбу за игрока молодежной сборной Украины Илью Крупского.

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трансферы Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы УПЛ Илья Крупский инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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