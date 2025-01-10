Осталась одна процедура. Металлист 1925 завершает подписание Крупского

После окончания эпопеи с переходом защитника полтавской «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Ильи Крупского в ряды харьковского «Металлиста 1925», футболист готовится присоединиться к новой команде.

Как стало известно Sport.ua, завтра, 10 января, футболист покинет расположение полтавской команды, пройдет в Анталии медосмотр и присоединится к своим новым партнерам. После этого о переходе футболиста, на которого также претендовал донецкий «Шахтер», будет объявлено официально.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» выиграл борьбу за игрока молодежной сборной Украины Илью Крупского.