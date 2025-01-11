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Australian Open
11 января 2025, 20:55 | Обновлено 11 января 2025, 21:16
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Проверка звездочек Украины, шанс для Джоковича, борьба за корону у женщин

Превью к Australian Open 2025

11 января 2025, 20:55 | Обновлено 11 января 2025, 21:16
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Проверка звездочек Украины, шанс для Джоковича, борьба за корону у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января на кортах Мельбурна стартует 113-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Если в прошлом году еще до старта основной сетки наших болельщиков порадовали три украинки (Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур), которые прошли квалификацию, то в этом сезоне в отборе играли только две представительницы Украины: Снигур и Анастасия Соболева. Дарья сумела выйти в основу и по итогу нас ждет минимум шесть поединков на первом мейджоре сезона с участием украинских теннисисток. А у мужчин... А что мужчины? Ни одного представителя в топ-300, но не будем о грустном.

На Australian Open 2025 из потерь у топов, вне зависимости от разряда, можно отметить только отсутствие Барборы Крейчиковой, которая все еще не восстановилась от травмы спины. Ушел и легендарный Рафаэль Надаль, хотя он и в прошлом году не играл. Пора уже привыкать, что на мейджорах будет играть только один представитель BIG-3 (Новак Джокович) и даже он в 2025 может уже завершить.

К слову, Новак является рекордсменом по количеству трофеев в Мельбурне – целых 11 раз он поднимал титул над своей головой в Австралии. Но если ранее он точно считался фаворитом (к примеру, в прошлом году на него давали коэффициент 2.00), то сейчас он только третий претендент на триумф после Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Кстати, Новак 24 раза становился победителем на турнирах Grand Slam. Это абсолютный рекорд у мужчин, но у женщин есть с таким же количеством титулов Маргарет Корт. Сможет ли обойти Новак легендарную австралийку? Если да, то нет варианта лучше для него, чем сделать это в любимой Австралии. Возможно, Энди Маррей, который стал его тренером, поможет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Энди Маррей

У женщин на бумаге предпочтение отдают действующей чемпионке Арине Соболенко, но очень надеемся, что две другие топ-теннисистки Ига Свентек и Коко Гауфф сумеет ей помешать. Да и Елена Рыбакина на кортах Австралии может показать уровень, учитывая усиление в лице Горана Иванишевича. Но о раскладах чуть позже.

Мужчины

Подводящие турниры

ATP 250 Гонконг. Финал

  • Александр Мюллер (Франция) – Кеи Нисикори (Япония) – 2:6, 6:1, 6:3

ATP 250 Брисбен. Финал

  • Иржи Легечка (Чехия) – Рейлли Опелка (США) – 4:1, RET., Опелка

ATP 250 Аделаида. Финал

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 3:6, 6:1

ATP 250 Окленд. Финал

  • Гаэль Монфис (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 6:4

Сезон у мужчин начался на командном турнире United Cup. Лучше всего себя показали Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач, которые в финальном противостоянии определили сильнейшего – победу одержал американец, который вместе со сборной стал победителем соревнований. Но на United Cup не играли ни Янник Синнер, ни Карлос Алькарас, ни Новак Джокович (впрочем, как и команда Сербии), поэтому очень большого интереса к мужской части турнира не было. Разве что Александр Зверев, который травмировался перед игрой с Казахстаном и вылетел вместе с Германией на стадии 1/4 финала.

Не удалось нормально размяться и австралийскому демону Алексу де Минауру, который принес сборной два очка благодаря победам над посредственными Томасом Мартином Этчеверри и Билли Харрисом. Но Австралия не вышла в плей-офф, так что топовых баталий с участием Алекса мы так и не увидели.

Что касается Фритца и Хуркача, которые выдали лучший мужской матч турнира, то Тейлор, посеяный под 4-м номером на Aus Open, успел проиграть Феликсу Оже-Альяссиму. Хуркач и вовсе на групповом этапе уступил и Касперу Рууду, и Томашу Махачу. В общем, мужская часть турнира оставила скомканные впечатления.

Джокович на UC не играл, но зато выступил в Брисбене. Именно к этому турниру было приковано много внимания, поскольку, помимо Ноле, тут играли и Ник Кирьос, и Гаэль Монфис, и прошлогодний чемпион Григор Димитров, и Рейлли Опелка. Джокович с Кирьосом даже в одной паре выступил, но на АО такого тандема не будет – Ник сыграет с Танаси Коккинакисом.

Что касается одиночного разряда, то Ноле прошел Гаэля Монфиса в крутом поединке, наполненном хайлайтами, но в 1/4 финала уступил бородатому подавану Опелке. Рейлли потом одолел и Джованни Мпеши Перрикара, вышел в финал и снялся из-за травмы запястья. Чемпион Брисбена Иржи Легечка – настоящий везунчик. Мало того, что Опелка снялся в первом сете решающего поединка, так еще и в полуфинале Димитров отказался продолжать борьбу на старте второй партии. И не забудем Ника Кирьоса. Австралийский шоумен вернулся в Тур после долгого простоя и выдал триллер на три тай-брейка с Мпеши Перрикаром, где в конечном итоге уступил. После Кирьос заявил, что получил травму запястья и даже не играл выставочные матчи на неделе перед Aus Open.

На параллельных Брисбену соревнованиях в Гонконге триумфатором стал француз Александр Мюллер. Он выиграл все 5 поединков на турнире, уступая в каждом из них 0:1 по сетам. Мюллер стал первым подобным чемпионом в истории тенниса, завоевав свой первый трофей в Туре. В финале он одолел Кеи Нисикори, который вернулся в топ-100 и от которого ждали титула. Но не сложилось. Отметим в Гонконге провал на тот момент восьмой ракетки Андрея Рублева, который во 2-м раунде сразу же отлетел от Фабиана Марожана. Из-за этого фиаско Рублев потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open и, учитывая свое проклятие в виде непроходимой стадии 1/4 финала на Grand Slam, уж вряд ли он сможет удивить на Aus Open. Ну оно и к лучшему.

На неделе перед австралийском мейджором мужчины разыграли трофеи в Аделаиде и Окленде. В Аделаиде чемпионом стал бывший шестой номер Феликс Оже-Альяссим, который в финале одолел Себастьяна Корду. Для канадца этот трофей стал шестым в карьере и первым не на закрытых хардовых кортах.

А вот в Окленде победу одержал «наш козак». Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис после суперкамбека в стартовом матче против Мартинеса Портеро с 1:6, 2:5, выиграл у всех остальных соперников в двух партиях. Гаэль проводит крутой старт сезона, проиграв пока что только Джоковичу в Брисбене. Правда, Гаэлю уже 38, две насыщенные недели могут помешать хорошо подготовиться физически к Aus Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Australian Open

Яннику Синнеру предстоит защита трофея. Но даже если он не сможет этого сделать и даже вылетит в 1-м раунде, то все равно сохранит первое место в рейтинге АТР. Правда, в 2024 ему нужно защитить много очков на других турнирах, поэтому каждый раз размениваться на что-то другое вряд ли «грешник» будет.

Синнер идет фаворитом на трофей за цифры 2.40. Второй претендент – Карлос Алькарас (4.40). Топ-3 с реальными шансами по версии букмекеров замыкает Новак Джокович (4.50). А вот далее идет Александр Зверев (аж 11.00) и Тейлор Фритц (еще более нереальные 30.00). Вообще не стоит быть столь уверенными в Новаке и наоборот – не стоит сомневаться в Звереве. Как и во Фритце.

Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей

В первой четверти сетки к Синнеру в компанию попал Алекс де Минаур, который начнет турнир матчем с Ботиком ван де Зандсхульпом (теннисистом, который последним обыграл Надаля), Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач, Хольгер Руне. Также здесь находятся Маттео Берреттини и Кэмерон Норри, которые проведут очное противостояние в 1-м раунде, Карен Хачанов, Александр Бублик, Миомир Кецманович, финалист Окленда Зизу Бергс и такие молодые таланты, как Алекс Микельсен и Мартин Ландалус. Первая четверть – просто огонь, и Яннику уже с 3-го круга придется играть с кем-то из топов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Во второй четверти находятся Тейлор Фритц и Даниил Медведев. Их попробуют не пустить в 1/4 финала Борна Чорич, Гаэль Монфис, Джованни Мпеши Перрикар, Бен Шелтон, Лоренцо Музетти, Андрей Рублев, Фрэнсис Тиафо, Алексей Попырин и другие. Отметим и Жоау Фонсеку – 18-летнего бразильца, который забрал молодежный Итоговый, челленджер в Канберре и прошел квалификацию к AO-25, выиграв 13 матчей подряд. Фонсека на старте сыграет против Андрея Рублева и букмекеры ведут его небольшим андердогом за 2.20.

Чуть ниже к Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу попали Нишеш Басаваредди (еще один талант, с которым Новак сыграет на старте), Рейлли Опелка, Иржи Легечка, Дафид Гоффен, Себастьян Корда и победитель Гонконга Александр Мюллер. В 1-м круге нас ждет крутой поединок между Фабио Фоньини и Григором Димитровым. Но, честно, вряд ли четвертьфинал Джокович – Алькарас будет предотвращен.

В последней четверти, кроме Александра Зверева и Каспера Рууда, есть Алехандро Давидович Фокина, Феликс Оже-Альяссим, который на старте сыграет с Яном-Леннардом Штруффом, Алехандро Табило, Кеи Нисикори, Томми Пол, Уго Умбер, Артур Фис и, конечно же, Ник Кирьос. Если Рууд с 90% вероятностью до четвертьфинала не дойдет, то у Зверева проблем, кроме как с Кирьосом, быть не должно.

Вообще Нику, чтобы наказать Синнера за допинг, придется выиграть шесть матчей и встретится с Янником в финале. Не верится, но было бы забавно.

На Australian Open не сыграют Себастьян Офнер и Эмиль Руусувори. Если австриец в принципе не считался будущей звездой, то за спадом финского теннисиста больно наблюдать. Их в основе заменили Джакоб Фернли и Федерико Кориа соответственно.

Прогноз на четвертьфинальные пары:

[1] Янник Синнер – Алекс де Минаур [8]
[4] Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо [17]

[7] Новак Джовкович – Карлос Алькарас [3]
[29] Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев [2]

Наши

Как и было сказано выше, никто из украинцев не сыграл и не сыграет на кортах Мельбурна в 2025 году. Но будем болеть за Гаэля Монфиса, что нам еще остается? Путь Монфиса к трофею выглядит так: Мпеши Перрикар, Комесана / Альтмайер, Фритц, Музетти / Шелтон, Рублев / Тиафо / Медведев, Синнер, Джокович / Алькарас / Зверев. Тяжело будет уже в 1-м раунде, но в случае успеха – в третий круг обязан выйти. А там глядишь, и Фритца апсетнет. Но вряд ли после Окленда Гаэль сможет далеко зайти, остается только верить.

Женщины

Подводящие турниры

WTA 500 Брисбен. Финал

  • Арина Соболенко – Полина Кудерметова – 4:6, 6:3, 6:2

WTA 250 Окленд. Финал

  • Клара Таусон (Дания) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, RET., Осака

WTA 500 Аделаида. Финал

  • Мэдисон Киз (США) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 4:6, 6:1

WTA 250 Хобарт. Финал

  • Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 3:6, 6:0

Женщины начали сезон на United Cup и там было действительно интересно. Победу вместе со сборной США одержала Коко Гауфф, которая выиграла все 5 матчей на турнире. Коко провела отменный турнир, одолев Лейлу Фернандес, Донну Векич, Чжан Шуай, Каролину Мухову и Игу Свентек. Была бы не Чжан Шуай, а Чжэн Циньвень, то и ее бы переиграла.

Вообще Гауфф можно считать главной фавориткой на титул Australian Open. Коко в Туре уже как будто лет 10, а ей всего 20. У нее есть все – мощность, физическая подготовка, опыт, желание. Осталось взять мейджор за пределами США. Матч со Свентек на UC в финале показал, почему уже в 2025 американка может возглавить рейтинг WTA. Два камбека в двух сетах в нужный момент с отменной игрой, словив на ошибках Игу – дорогого стоят.

Нельзя не отметить и Игу. Да, поражение Коко было неприятным и холодное рукопожатие – как итог всех переживаний и страданий польки за последние месяцы. Кто-то может ненавидеть Игу, кто-то относиться нейтрально, но вся эта история с допинг-кейсом способна выбить любого из колеи. Но Свентек вернулась сильнее и более злой, и до поединка с Гауфф выиграла у Каролины Муховой, Кэти Бултер и Елены Рыбакиной. Солидные победы за один турнир, не находите?

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек

На United Cup стоит отметить и возвращение Белинды Бенчич, которая добыла первую победу в Туре за 15 месяцев в игре с Хлоэ Паке. Да и потом олимпийская чемпионка 2020 достойно выступила в Аделаиде. Не очень на UC впечатлила 4-я ракетка Жасмин Паолини, проиграв 2:6, 2:6 Каролине Муховой. Еще одна топ-теннисистка, Елена Рыбакина, добыла три победы, одолев Джессику Бузас Манейро, Марию Саккари и Лауру Зигемунд. Единственное поражение – Свентек.

Под эгидой WTA первыми турнирами были Брисбен и Окленд. В Брисбене украинцы хотели увидеть последние стадии от наших звездочек Марты Костюк и Даяны Ястремской, и ничего не ждали от Ангелины Калининой, но получилось наоборот. Марта и Даяна вылетели во 2-м же раунде, а вот Калинина добралась до полуфинала.

Чемпионкой в Брисбене стала первая ракетка Арина Соболенко, а главным открытием соревнований стала младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина, которая и обыграла Калинину в полуфинале. Кудерметова дебютировала в топ-100 и сейчас идет на 57-й позиции, а также уже прошла квалификацию Aus Open. Дорогие украинки, нужно спасать теннис, а не проигрывать на старте любого турнира, потому что пресс-служба WTA скоро сойдет с ума от экстаза...

В Окленде повезло Кларе Таусон. Она в финале проиграла первый сет Наоми Осаке, которая затем снялась из-за травмы мышц живота. Сложно сказать, что сможет показать Наоми на Aus Open после повреждения и, как она сама призналась, расставания с парнем, тем более что в 1-м раунде ее ждет противостояние против Каролин Гарсии.

После UC, Брисбена и Окленда девушки разыграли трофей в Аделаиде и Хобарте. Если Аделаида была интересна по составу, то в Хобарте первой сеяной была наша Даяна Ястремская – 33-я ракетка. Украинка добралась до четвертьфинала, где проиграла будущей победительнице Маккартни Кесслер. Американка в финале одолела Элизе Мертенс, которая второй год подряд проигрывает в решающем поединке Хобарта. Для Кесслер это второй трофей в карьере и она точно готова к новому сезону.

В Аделаиде после первого матча Мэдисон Киз я верил в ее как минимум финал. Опытная американка уж очень хорошо отыгрывала на австралийских кортах. В итоге Мэдисон выиграла трофей, на своем пути переиграв двух представительниц топ-20, двух представительниц топ-10 и 26-ю ракетку: Беатрис Хаддад Майю, Алену Остапенко (прошлогоднюю чемпионку), Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Джессику Пегулу. Наглядный пример, как не нужно жаловаться на сложную сетку, если ты просто готова к турниру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Australian Open

По итогам австралийского мейджора сразу три теннисистки претендуют на первое место в рейтинге WTA: Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф. Если у Арины и Иги все зависит от них самих, то Гауфф нужно не только брать титул, но и надеяться на провал соперниц.

Соболенко сохранит лидерство, если защитит трофей. Такая же ситуация и у Иги – если Свентек берет титул, то становится первой. Также для польки возможны варианты, что она доходит до второго раунда или дальше, а Соболенко не выходит в полуфинал, а Коко не берет трофей.

Ну а Гауфф нужно выиграть мейджор и надеяться, что Свентек вылетит во 2-м круге, а Соболенко не доберется до четвертьфинала.

Букмекеры ведут фавориткой на трофей Соболенко – 3.30. Оно и понятно, ведь Арина два года подряд становилась чемпионкой на кортах Мельбурна. Второе и третье места делят Свентек и Гауфф – по 5.50. Рыбакина и Чжэн котируются уже не за самые реальные цифры – 10.00 и 16.00. Из украинок наибольшие шансы у Элины Свитолиной – 55.00.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

В первой четверти к Соболенко и Чжэн Циньвень попали Клара Таусон и Линда Носкова, которые проведут очный поединок в 1-м раунде, Бернарда Пера, Полина Кудерметова, Мирра Андреева и Мария Боузкова (очный матч на старте), Диана Шнайдер, Эшлин Крюгер, Маркета Вондроушова и Донна Векич. Чжэн до четвертьфинала должна проходить, а чтобы увидеть ремейк прошлогоднего финала, Соболенко предстоит попотеть с Носковой / Таусон и Андреевой / Кудерметовой.

Во второй четверти к Коко Гауфф и Джессике Пегуле попали София Кенин, против которой Коко начнет турнир, Каролина Мухова, Наоми Осака и Каролин Гарсия (очный матч), Белинда Бенчич и Алена Остапенко (еще одно топ-противостояние в 1-м круге), Паула Бадоса и наши: Юлия Стародубцева с Мартой Костюк. Стародубцева стартует против 30-й сеяной Лейлы Фернандес, а Костюк – против квалифаерки Нао Хибино.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Чуть ниже с Еленой Рыбакиной и Жасмин Паолини в одной четверти сыграют три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Помимо украинских теннисисток, тут выступят Кэти Бултер, Вероника Кудерметова и темная лошадка турнира – Мэдисон Киз. Учитывая скандальные изменения в тренерском составе, Рыбакиной будет непросто добраться до четвертьфинала, а вот Паолини уже в третьем раунде может встретится со Свитолиной.

В последней четверти к Иге Свентек и Эмме Наварро попали Кэти Волынец, Екатерина Александрова, Мария Саккари, Онс Жабер, Эмма Радукану, Анна Калинская, квалифаеррка и четвертьфиналистка Брисбена Кимберли Биррелл, Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Маккартни Кесслер, Пейтон Стернс (Наварро стартует против нее), Дарья Касаткина и конечно же украинка Ангелина Калинина. Наверное, четвертая четверть – самая сложная, Калининой откровенно не повезло.

На Australian Open не выступят Барбора Крейчикова и Каролин Возняцки. Больше как таковых потерь нет.

Прогноз на четвертьфинальные пары:

[1] Арина Соболенко – [5] Чжэн Циньвень
[3] Коко Гауфф – [17] Марта Костюк

[19] Мэдисон Киз – [4] Жасмин Паолини
Дарья Касаткина [9] – Ига Свентек [2]

Наши

В этом году Украину на кортах Мельбурна представят шесть украинок. Четыре из них сразу были заявлены в основу: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Юлия Стародубцева изначально была второй в альтернативном списке и после отказа Крейчиковой и Возняцки попала в основную сетку. Дарья Снигур прошла квалификацию второй год подряд.

Также отметим, что во второй раз в истории украинского тенниса и второй сезон подряд три украинки попали в число сеяных: Костюк, Свитолина и Ястремская. В прошлом году по номеру посева получили Свитолина, Калинина и Цуренко.

Марта Костюк провалила старт сезона. Украинка начала новый год в Брисбене, где проиграла Юань Юэ, а в Аделаиде уступила Эшлин Крюгер. Как позже призналась наша первая ракетка – предсезонная подготовка у нее получилась скомканной из-за надрыва мышцы в «неприятной зоне». Будем надеяться, что украинка сумела размяться и подготовилась к старту в Мельбурне, где ей нужно защитить прошлогодний четвертьфинал. Плюс сетка не выглядит очень сложной. После Хибино возможна Нимайер, далее Бадоса и только потом Пегула. Переиграть Джессику Марта в состоянии, главное перебороть себя. А дальше уже необходимый четвертьфинал с Гауфф с шансом на реванш за прошлогоднее поражение.

Элина Свитолина пока не начала сезон. Australian Open будет для нее первым турниром в 2025 году. Элина не провела ни одного официального поединка с сентября 2024 после вылета из US Open от Коко Гауфф. Самая титулованная украинка перенесла операцию на ноге, решив вопросы с травмой, которая долго ее мучила. Перед стартом мейджора Элина провела выставочный матч против Чжэн Циньвень и проиграла 2:6, 2:6. Двигалась неплохо, пыталась создавать, но мяч очень часто слетал и были странные удары. Форма настораживает, Свитолина точно пока не готова к большим поединкам, если мы говорим про физическую подготовку. У нее есть время размяться в матчах с Сораной Кырстей и Сарой Бейлек / Кэролайн Доулхайд прежде, чем она встретится с Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Даяна Ястремская в Брисбене начала год неудачно, проиграв во 2-м раунде Анастасии Потаповой. Далее с первым номером посева она отправилась в Хобарт, где добралась сквозь камбеки против Кэти Волынец и Энн Ли до четвертьфинала, и уступила Маккартни Кесслер. В Хобарте Даяна продолжила играть в свой теннис – «лупи или погибни». Везло, попадала, круто пробивала с хавкорта с бекхенда и грамотно играла на укороченных. Но все же нужно более равномерно распределять возможности на мощный форхенд, ибо половина анфорсов у нее именно с него. Даяне нужно защищать полуфинал и это будет очень сложно. После стартовой Майяр Шериф Ястремскую ждет Лулу Сан, а далее – Елена Рыбакина. Даже если пройдет казахстанку, то потом выйдет на корт против Мэдисон Киз и только тогда дойдет до четвертьфинала при победе, а нужен ведь полуфинал! В 1/4 возможна Паолини. Уж не знаю, но выглядит безнадежно... Но верить стоит, да и Даяна в свой лучший день может обыграть кого угодно, что она продемонстрировала в прошлом году.

Ангелина Калинина хорошо выступила в Брисбене, где показала уверенный теннис, но больших побед там не было. Да, сложнейший и достойный финала матч с Биррелл украинка выгрызла, но на следующий же день безвольно отдала поединок Полине Кудерметовой. Критиковать Ангелину не стоит – она сыграла, подготовилась, увидела, на что способна, снялась с Окленда и со спокойно душой отправилась в Мельбурн. Тут с сеткой не повезло. И дело не только в стартовой Жабер. В случае победы у Ангелины возможна Мария Сакари, а далее Эмма Наварро. И потом от четвертьфинала ее будет отделять Дарья Касаткина. Ну а в 1/4 возможна Ига Свентек. Просто верим, что Калинина покажет достойный теннис и ни на что не будем надеяться, как мы это и делали в Брисбене.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Юлия Стародубцева подходит к мейджору без должной разминки и подготовки, как и Свитолина. Только если Элина 4 месяца восстанавливалась, то Юлия получила травму на первом же турнире в новом сезоне, снявшись с матча против Жаклин Кристиан в Окленде. И стартовая 30-я сеяная Лейла Фернандес точно не для простой разминки. Придется попотеть, но на бумаге канадская теннисистка идет заслуженной фавориткой.

Дарья Снигур прошла квалификацию, хотя после стартовой игры против Эмиланы Аранго в ее успешном прохождении отбора были сомнения. Тем не менее, украинка более чем уверенно справилась и с Барборой Палицовой (чешка снялась после проигранного сета) и Ребекой Масаровой. А начала сезон Снигур в Канберре, где в трех партиях уступила Далме Галфи. Украинке в первые соперницы выпала 10-я сеяная Даниэль Коллинс, которая в прошлом сезоне клялась завершить карьеру по окончанию сезона. Американка развлекалась на United Cup, где не сыграла ни одного матча, а затем в Аделаиде проиграла Онс Жабер – 6:7, 2:6. Понятно, что американка – фаворитка, но пока она выглядит для Снигур, как Симона Халеп на US Open 2022. Согласны?

В квалификации к Aus Open также сыграла Анастасия Соболева, а Катарина Завацкая так и осталась первой в альтернативном списке. Анастасия в первом раунде проиграла Виктории Голубич, хотя начала матч с 3:0 (40:0) на приеме. Швейцарка, к слову, по итогу вышла в основу мейджора.

Пропустит Aus Open и Леся Цуренко. Цуренко впервые с 2010 года не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Она не заявилась в квалификацию и сейчас отдыхает в заснеженной Австрии. Цуренко не пропустила ни одного турнира в Мельбурне с 2011 года, когда дебютировала на турнире. В основной сетке соревнований она провела 21 матч и одержала восемь побед (всего на АО с учетом квалификаций – 36 матчей и 22 победы). Ее лучший результат на Australian Open: третий круг (2013, 2024). Вряд ли от Леси стоило бы ожидать последних стадий, но ее присутствие в Мельбурне точно обрадовало бы украинцев.

В прошлом году Australian Open перешел на систему, которую используют на Ролан Гаррос, то есть матчи первого круга начинаются еще в воскресенье. В первый игровой день из украинок должны сыграть Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Матч Стародубцевой запланирован на 02:00 по Киеву, а игра Костюк – на той же Kia Arena утром 4-м запуском после матча Джумхур – Вукич. Но в Мельбурне прогнозируют дожди, а на Kia Arena нет крыши. Так что, возможно, украинцев ждет веселый понедельник – все шесть украинок могут стартовать на Aus Open именно 13 января, если поединки Марты и Юлии перенесут.

Также не забывайте, что на всех мейджорах тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков.

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Марта Костюк – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open 2025 эксклюзив статьи Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур Юлия Стародубцева Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Жасмин Паолини Елена Рыбакина Чжэн Циньвень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
Джек Грилиш 1-1 Новак Джокович
в кое-то веки англичанин забивает, а у серба с конца декабря 23 года только одна победа в Туре, но какая, хотя и в Кубке сложно забивать (карьера Роналду в Испании и Англии не даст соврать)
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