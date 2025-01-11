Проверка звездочек Украины, шанс для Джоковича, борьба за корону у женщин

12 января на кортах Мельбурна стартует 113-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Если в прошлом году еще до старта основной сетки наших болельщиков порадовали три украинки (Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур), которые прошли квалификацию, то в этом сезоне в отборе играли только две представительницы Украины: Снигур и Анастасия Соболева. Дарья сумела выйти в основу и по итогу нас ждет минимум шесть поединков на первом мейджоре сезона с участием украинских теннисисток. А у мужчин... А что мужчины? Ни одного представителя в топ-300, но не будем о грустном.

На Australian Open 2025 из потерь у топов, вне зависимости от разряда, можно отметить только отсутствие Барборы Крейчиковой, которая все еще не восстановилась от травмы спины. Ушел и легендарный Рафаэль Надаль, хотя он и в прошлом году не играл. Пора уже привыкать, что на мейджорах будет играть только один представитель BIG-3 (Новак Джокович) и даже он в 2025 может уже завершить.

К слову, Новак является рекордсменом по количеству трофеев в Мельбурне – целых 11 раз он поднимал титул над своей головой в Австралии. Но если ранее он точно считался фаворитом (к примеру, в прошлом году на него давали коэффициент 2.00), то сейчас он только третий претендент на триумф после Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Кстати, Новак 24 раза становился победителем на турнирах Grand Slam. Это абсолютный рекорд у мужчин, но у женщин есть с таким же количеством титулов Маргарет Корт. Сможет ли обойти Новак легендарную австралийку? Если да, то нет варианта лучше для него, чем сделать это в любимой Австралии. Возможно, Энди Маррей, который стал его тренером, поможет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Энди Маррей

У женщин на бумаге предпочтение отдают действующей чемпионке Арине Соболенко, но очень надеемся, что две другие топ-теннисистки Ига Свентек и Коко Гауфф сумеет ей помешать. Да и Елена Рыбакина на кортах Австралии может показать уровень, учитывая усиление в лице Горана Иванишевича. Но о раскладах чуть позже.

Мужчины

Подводящие турниры

ATP 250 Гонконг. Финал

Александр Мюллер (Франция) – Кеи Нисикори (Япония) – 2:6, 6:1, 6:3

ATP 250 Брисбен. Финал

Иржи Легечка (Чехия) – Рейлли Опелка (США) – 4:1, RET., Опелка

ATP 250 Аделаида. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 3:6, 6:1

ATP 250 Окленд. Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 6:4

Сезон у мужчин начался на командном турнире United Cup. Лучше всего себя показали Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач, которые в финальном противостоянии определили сильнейшего – победу одержал американец, который вместе со сборной стал победителем соревнований. Но на United Cup не играли ни Янник Синнер, ни Карлос Алькарас, ни Новак Джокович (впрочем, как и команда Сербии), поэтому очень большого интереса к мужской части турнира не было. Разве что Александр Зверев, который травмировался перед игрой с Казахстаном и вылетел вместе с Германией на стадии 1/4 финала.

Не удалось нормально размяться и австралийскому демону Алексу де Минауру, который принес сборной два очка благодаря победам над посредственными Томасом Мартином Этчеверри и Билли Харрисом. Но Австралия не вышла в плей-офф, так что топовых баталий с участием Алекса мы так и не увидели.

Что касается Фритца и Хуркача, которые выдали лучший мужской матч турнира, то Тейлор, посеяный под 4-м номером на Aus Open, успел проиграть Феликсу Оже-Альяссиму. Хуркач и вовсе на групповом этапе уступил и Касперу Рууду, и Томашу Махачу. В общем, мужская часть турнира оставила скомканные впечатления.

Джокович на UC не играл, но зато выступил в Брисбене. Именно к этому турниру было приковано много внимания, поскольку, помимо Ноле, тут играли и Ник Кирьос, и Гаэль Монфис, и прошлогодний чемпион Григор Димитров, и Рейлли Опелка. Джокович с Кирьосом даже в одной паре выступил, но на АО такого тандема не будет – Ник сыграет с Танаси Коккинакисом.

Что касается одиночного разряда, то Ноле прошел Гаэля Монфиса в крутом поединке, наполненном хайлайтами, но в 1/4 финала уступил бородатому подавану Опелке. Рейлли потом одолел и Джованни Мпеши Перрикара, вышел в финал и снялся из-за травмы запястья. Чемпион Брисбена Иржи Легечка – настоящий везунчик. Мало того, что Опелка снялся в первом сете решающего поединка, так еще и в полуфинале Димитров отказался продолжать борьбу на старте второй партии. И не забудем Ника Кирьоса. Австралийский шоумен вернулся в Тур после долгого простоя и выдал триллер на три тай-брейка с Мпеши Перрикаром, где в конечном итоге уступил. После Кирьос заявил, что получил травму запястья и даже не играл выставочные матчи на неделе перед Aus Open.

На параллельных Брисбену соревнованиях в Гонконге триумфатором стал француз Александр Мюллер. Он выиграл все 5 поединков на турнире, уступая в каждом из них 0:1 по сетам. Мюллер стал первым подобным чемпионом в истории тенниса, завоевав свой первый трофей в Туре. В финале он одолел Кеи Нисикори, который вернулся в топ-100 и от которого ждали титула. Но не сложилось. Отметим в Гонконге провал на тот момент восьмой ракетки Андрея Рублева, который во 2-м раунде сразу же отлетел от Фабиана Марожана. Из-за этого фиаско Рублев потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open и, учитывая свое проклятие в виде непроходимой стадии 1/4 финала на Grand Slam, уж вряд ли он сможет удивить на Aus Open. Ну оно и к лучшему.

На неделе перед австралийском мейджором мужчины разыграли трофеи в Аделаиде и Окленде. В Аделаиде чемпионом стал бывший шестой номер Феликс Оже-Альяссим, который в финале одолел Себастьяна Корду. Для канадца этот трофей стал шестым в карьере и первым не на закрытых хардовых кортах.

А вот в Окленде победу одержал «наш козак». Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис после суперкамбека в стартовом матче против Мартинеса Портеро с 1:6, 2:5, выиграл у всех остальных соперников в двух партиях. Гаэль проводит крутой старт сезона, проиграв пока что только Джоковичу в Брисбене. Правда, Гаэлю уже 38, две насыщенные недели могут помешать хорошо подготовиться физически к Aus Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Australian Open

Яннику Синнеру предстоит защита трофея. Но даже если он не сможет этого сделать и даже вылетит в 1-м раунде, то все равно сохранит первое место в рейтинге АТР. Правда, в 2024 ему нужно защитить много очков на других турнирах, поэтому каждый раз размениваться на что-то другое вряд ли «грешник» будет.

Синнер идет фаворитом на трофей за цифры 2.40. Второй претендент – Карлос Алькарас (4.40). Топ-3 с реальными шансами по версии букмекеров замыкает Новак Джокович (4.50). А вот далее идет Александр Зверев (аж 11.00) и Тейлор Фритц (еще более нереальные 30.00). Вообще не стоит быть столь уверенными в Новаке и наоборот – не стоит сомневаться в Звереве. Как и во Фритце.

Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей

В первой четверти сетки к Синнеру в компанию попал Алекс де Минаур, который начнет турнир матчем с Ботиком ван де Зандсхульпом (теннисистом, который последним обыграл Надаля), Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач, Хольгер Руне. Также здесь находятся Маттео Берреттини и Кэмерон Норри, которые проведут очное противостояние в 1-м раунде, Карен Хачанов, Александр Бублик, Миомир Кецманович, финалист Окленда Зизу Бергс и такие молодые таланты, как Алекс Микельсен и Мартин Ландалус. Первая четверть – просто огонь, и Яннику уже с 3-го круга придется играть с кем-то из топов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Во второй четверти находятся Тейлор Фритц и Даниил Медведев. Их попробуют не пустить в 1/4 финала Борна Чорич, Гаэль Монфис, Джованни Мпеши Перрикар, Бен Шелтон, Лоренцо Музетти, Андрей Рублев, Фрэнсис Тиафо, Алексей Попырин и другие. Отметим и Жоау Фонсеку – 18-летнего бразильца, который забрал молодежный Итоговый, челленджер в Канберре и прошел квалификацию к AO-25, выиграв 13 матчей подряд. Фонсека на старте сыграет против Андрея Рублева и букмекеры ведут его небольшим андердогом за 2.20.

Чуть ниже к Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу попали Нишеш Басаваредди (еще один талант, с которым Новак сыграет на старте), Рейлли Опелка, Иржи Легечка, Дафид Гоффен, Себастьян Корда и победитель Гонконга Александр Мюллер. В 1-м круге нас ждет крутой поединок между Фабио Фоньини и Григором Димитровым. Но, честно, вряд ли четвертьфинал Джокович – Алькарас будет предотвращен.

В последней четверти, кроме Александра Зверева и Каспера Рууда, есть Алехандро Давидович Фокина, Феликс Оже-Альяссим, который на старте сыграет с Яном-Леннардом Штруффом, Алехандро Табило, Кеи Нисикори, Томми Пол, Уго Умбер, Артур Фис и, конечно же, Ник Кирьос. Если Рууд с 90% вероятностью до четвертьфинала не дойдет, то у Зверева проблем, кроме как с Кирьосом, быть не должно.

Вообще Нику, чтобы наказать Синнера за допинг, придется выиграть шесть матчей и встретится с Янником в финале. Не верится, но было бы забавно.

На Australian Open не сыграют Себастьян Офнер и Эмиль Руусувори. Если австриец в принципе не считался будущей звездой, то за спадом финского теннисиста больно наблюдать. Их в основе заменили Джакоб Фернли и Федерико Кориа соответственно.

Прогноз на четвертьфинальные пары:

[1] Янник Синнер – Алекс де Минаур [8]

[4] Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо [17]

[7] Новак Джовкович – Карлос Алькарас [3]

[29] Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев [2]

Наши

Как и было сказано выше, никто из украинцев не сыграл и не сыграет на кортах Мельбурна в 2025 году. Но будем болеть за Гаэля Монфиса, что нам еще остается? Путь Монфиса к трофею выглядит так: Мпеши Перрикар, Комесана / Альтмайер, Фритц, Музетти / Шелтон, Рублев / Тиафо / Медведев, Синнер, Джокович / Алькарас / Зверев. Тяжело будет уже в 1-м раунде, но в случае успеха – в третий круг обязан выйти. А там глядишь, и Фритца апсетнет. Но вряд ли после Окленда Гаэль сможет далеко зайти, остается только верить.

Женщины

Подводящие турниры

WTA 500 Брисбен. Финал

Арина Соболенко – Полина Кудерметова – 4:6, 6:3, 6:2

WTA 250 Окленд. Финал

Клара Таусон (Дания) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, RET., Осака

WTA 500 Аделаида. Финал

Мэдисон Киз (США) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 4:6, 6:1

WTA 250 Хобарт. Финал

Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 3:6, 6:0

Женщины начали сезон на United Cup и там было действительно интересно. Победу вместе со сборной США одержала Коко Гауфф, которая выиграла все 5 матчей на турнире. Коко провела отменный турнир, одолев Лейлу Фернандес, Донну Векич, Чжан Шуай, Каролину Мухову и Игу Свентек. Была бы не Чжан Шуай, а Чжэн Циньвень, то и ее бы переиграла.

Вообще Гауфф можно считать главной фавориткой на титул Australian Open. Коко в Туре уже как будто лет 10, а ей всего 20. У нее есть все – мощность, физическая подготовка, опыт, желание. Осталось взять мейджор за пределами США. Матч со Свентек на UC в финале показал, почему уже в 2025 американка может возглавить рейтинг WTA. Два камбека в двух сетах в нужный момент с отменной игрой, словив на ошибках Игу – дорогого стоят.

Нельзя не отметить и Игу. Да, поражение Коко было неприятным и холодное рукопожатие – как итог всех переживаний и страданий польки за последние месяцы. Кто-то может ненавидеть Игу, кто-то относиться нейтрально, но вся эта история с допинг-кейсом способна выбить любого из колеи. Но Свентек вернулась сильнее и более злой, и до поединка с Гауфф выиграла у Каролины Муховой, Кэти Бултер и Елены Рыбакиной. Солидные победы за один турнир, не находите?

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек

На United Cup стоит отметить и возвращение Белинды Бенчич, которая добыла первую победу в Туре за 15 месяцев в игре с Хлоэ Паке. Да и потом олимпийская чемпионка 2020 достойно выступила в Аделаиде. Не очень на UC впечатлила 4-я ракетка Жасмин Паолини, проиграв 2:6, 2:6 Каролине Муховой. Еще одна топ-теннисистка, Елена Рыбакина, добыла три победы, одолев Джессику Бузас Манейро, Марию Саккари и Лауру Зигемунд. Единственное поражение – Свентек.

Под эгидой WTA первыми турнирами были Брисбен и Окленд. В Брисбене украинцы хотели увидеть последние стадии от наших звездочек Марты Костюк и Даяны Ястремской, и ничего не ждали от Ангелины Калининой, но получилось наоборот. Марта и Даяна вылетели во 2-м же раунде, а вот Калинина добралась до полуфинала.

Чемпионкой в Брисбене стала первая ракетка Арина Соболенко, а главным открытием соревнований стала младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина, которая и обыграла Калинину в полуфинале. Кудерметова дебютировала в топ-100 и сейчас идет на 57-й позиции, а также уже прошла квалификацию Aus Open. Дорогие украинки, нужно спасать теннис, а не проигрывать на старте любого турнира, потому что пресс-служба WTA скоро сойдет с ума от экстаза...

В Окленде повезло Кларе Таусон. Она в финале проиграла первый сет Наоми Осаке, которая затем снялась из-за травмы мышц живота. Сложно сказать, что сможет показать Наоми на Aus Open после повреждения и, как она сама призналась, расставания с парнем, тем более что в 1-м раунде ее ждет противостояние против Каролин Гарсии.

После UC, Брисбена и Окленда девушки разыграли трофей в Аделаиде и Хобарте. Если Аделаида была интересна по составу, то в Хобарте первой сеяной была наша Даяна Ястремская – 33-я ракетка. Украинка добралась до четвертьфинала, где проиграла будущей победительнице Маккартни Кесслер. Американка в финале одолела Элизе Мертенс, которая второй год подряд проигрывает в решающем поединке Хобарта. Для Кесслер это второй трофей в карьере и она точно готова к новому сезону.

В Аделаиде после первого матча Мэдисон Киз я верил в ее как минимум финал. Опытная американка уж очень хорошо отыгрывала на австралийских кортах. В итоге Мэдисон выиграла трофей, на своем пути переиграв двух представительниц топ-20, двух представительниц топ-10 и 26-ю ракетку: Беатрис Хаддад Майю, Алену Остапенко (прошлогоднюю чемпионку), Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Джессику Пегулу. Наглядный пример, как не нужно жаловаться на сложную сетку, если ты просто готова к турниру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Australian Open

По итогам австралийского мейджора сразу три теннисистки претендуют на первое место в рейтинге WTA: Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф. Если у Арины и Иги все зависит от них самих, то Гауфф нужно не только брать титул, но и надеяться на провал соперниц.

Соболенко сохранит лидерство, если защитит трофей. Такая же ситуация и у Иги – если Свентек берет титул, то становится первой. Также для польки возможны варианты, что она доходит до второго раунда или дальше, а Соболенко не выходит в полуфинал, а Коко не берет трофей.

Ну а Гауфф нужно выиграть мейджор и надеяться, что Свентек вылетит во 2-м круге, а Соболенко не доберется до четвертьфинала.

Букмекеры ведут фавориткой на трофей Соболенко – 3.30. Оно и понятно, ведь Арина два года подряд становилась чемпионкой на кортах Мельбурна. Второе и третье места делят Свентек и Гауфф – по 5.50. Рыбакина и Чжэн котируются уже не за самые реальные цифры – 10.00 и 16.00. Из украинок наибольшие шансы у Элины Свитолиной – 55.00.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

В первой четверти к Соболенко и Чжэн Циньвень попали Клара Таусон и Линда Носкова, которые проведут очный поединок в 1-м раунде, Бернарда Пера, Полина Кудерметова, Мирра Андреева и Мария Боузкова (очный матч на старте), Диана Шнайдер, Эшлин Крюгер, Маркета Вондроушова и Донна Векич. Чжэн до четвертьфинала должна проходить, а чтобы увидеть ремейк прошлогоднего финала, Соболенко предстоит попотеть с Носковой / Таусон и Андреевой / Кудерметовой.

Во второй четверти к Коко Гауфф и Джессике Пегуле попали София Кенин, против которой Коко начнет турнир, Каролина Мухова, Наоми Осака и Каролин Гарсия (очный матч), Белинда Бенчич и Алена Остапенко (еще одно топ-противостояние в 1-м круге), Паула Бадоса и наши: Юлия Стародубцева с Мартой Костюк. Стародубцева стартует против 30-й сеяной Лейлы Фернандес, а Костюк – против квалифаерки Нао Хибино.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Чуть ниже с Еленой Рыбакиной и Жасмин Паолини в одной четверти сыграют три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Помимо украинских теннисисток, тут выступят Кэти Бултер, Вероника Кудерметова и темная лошадка турнира – Мэдисон Киз. Учитывая скандальные изменения в тренерском составе, Рыбакиной будет непросто добраться до четвертьфинала, а вот Паолини уже в третьем раунде может встретится со Свитолиной.

В последней четверти к Иге Свентек и Эмме Наварро попали Кэти Волынец, Екатерина Александрова, Мария Саккари, Онс Жабер, Эмма Радукану, Анна Калинская, квалифаеррка и четвертьфиналистка Брисбена Кимберли Биррелл, Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Маккартни Кесслер, Пейтон Стернс (Наварро стартует против нее), Дарья Касаткина и конечно же украинка Ангелина Калинина. Наверное, четвертая четверть – самая сложная, Калининой откровенно не повезло.

На Australian Open не выступят Барбора Крейчикова и Каролин Возняцки. Больше как таковых потерь нет.

Прогноз на четвертьфинальные пары:

[1] Арина Соболенко – [5] Чжэн Циньвень

[3] Коко Гауфф – [17] Марта Костюк

[19] Мэдисон Киз – [4] Жасмин Паолини

Дарья Касаткина [9] – Ига Свентек [2]

Наши

В этом году Украину на кортах Мельбурна представят шесть украинок. Четыре из них сразу были заявлены в основу: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Юлия Стародубцева изначально была второй в альтернативном списке и после отказа Крейчиковой и Возняцки попала в основную сетку. Дарья Снигур прошла квалификацию второй год подряд.

Также отметим, что во второй раз в истории украинского тенниса и второй сезон подряд три украинки попали в число сеяных: Костюк, Свитолина и Ястремская. В прошлом году по номеру посева получили Свитолина, Калинина и Цуренко.

Марта Костюк провалила старт сезона. Украинка начала новый год в Брисбене, где проиграла Юань Юэ, а в Аделаиде уступила Эшлин Крюгер. Как позже призналась наша первая ракетка – предсезонная подготовка у нее получилась скомканной из-за надрыва мышцы в «неприятной зоне». Будем надеяться, что украинка сумела размяться и подготовилась к старту в Мельбурне, где ей нужно защитить прошлогодний четвертьфинал. Плюс сетка не выглядит очень сложной. После Хибино возможна Нимайер, далее Бадоса и только потом Пегула. Переиграть Джессику Марта в состоянии, главное перебороть себя. А дальше уже необходимый четвертьфинал с Гауфф с шансом на реванш за прошлогоднее поражение.

Элина Свитолина пока не начала сезон. Australian Open будет для нее первым турниром в 2025 году. Элина не провела ни одного официального поединка с сентября 2024 после вылета из US Open от Коко Гауфф. Самая титулованная украинка перенесла операцию на ноге, решив вопросы с травмой, которая долго ее мучила. Перед стартом мейджора Элина провела выставочный матч против Чжэн Циньвень и проиграла 2:6, 2:6. Двигалась неплохо, пыталась создавать, но мяч очень часто слетал и были странные удары. Форма настораживает, Свитолина точно пока не готова к большим поединкам, если мы говорим про физическую подготовку. У нее есть время размяться в матчах с Сораной Кырстей и Сарой Бейлек / Кэролайн Доулхайд прежде, чем она встретится с Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Даяна Ястремская в Брисбене начала год неудачно, проиграв во 2-м раунде Анастасии Потаповой. Далее с первым номером посева она отправилась в Хобарт, где добралась сквозь камбеки против Кэти Волынец и Энн Ли до четвертьфинала, и уступила Маккартни Кесслер. В Хобарте Даяна продолжила играть в свой теннис – «лупи или погибни». Везло, попадала, круто пробивала с хавкорта с бекхенда и грамотно играла на укороченных. Но все же нужно более равномерно распределять возможности на мощный форхенд, ибо половина анфорсов у нее именно с него. Даяне нужно защищать полуфинал и это будет очень сложно. После стартовой Майяр Шериф Ястремскую ждет Лулу Сан, а далее – Елена Рыбакина. Даже если пройдет казахстанку, то потом выйдет на корт против Мэдисон Киз и только тогда дойдет до четвертьфинала при победе, а нужен ведь полуфинал! В 1/4 возможна Паолини. Уж не знаю, но выглядит безнадежно... Но верить стоит, да и Даяна в свой лучший день может обыграть кого угодно, что она продемонстрировала в прошлом году.

Ангелина Калинина хорошо выступила в Брисбене, где показала уверенный теннис, но больших побед там не было. Да, сложнейший и достойный финала матч с Биррелл украинка выгрызла, но на следующий же день безвольно отдала поединок Полине Кудерметовой. Критиковать Ангелину не стоит – она сыграла, подготовилась, увидела, на что способна, снялась с Окленда и со спокойно душой отправилась в Мельбурн. Тут с сеткой не повезло. И дело не только в стартовой Жабер. В случае победы у Ангелины возможна Мария Сакари, а далее Эмма Наварро. И потом от четвертьфинала ее будет отделять Дарья Касаткина. Ну а в 1/4 возможна Ига Свентек. Просто верим, что Калинина покажет достойный теннис и ни на что не будем надеяться, как мы это и делали в Брисбене.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Юлия Стародубцева подходит к мейджору без должной разминки и подготовки, как и Свитолина. Только если Элина 4 месяца восстанавливалась, то Юлия получила травму на первом же турнире в новом сезоне, снявшись с матча против Жаклин Кристиан в Окленде. И стартовая 30-я сеяная Лейла Фернандес точно не для простой разминки. Придется попотеть, но на бумаге канадская теннисистка идет заслуженной фавориткой.

Дарья Снигур прошла квалификацию, хотя после стартовой игры против Эмиланы Аранго в ее успешном прохождении отбора были сомнения. Тем не менее, украинка более чем уверенно справилась и с Барборой Палицовой (чешка снялась после проигранного сета) и Ребекой Масаровой. А начала сезон Снигур в Канберре, где в трех партиях уступила Далме Галфи. Украинке в первые соперницы выпала 10-я сеяная Даниэль Коллинс, которая в прошлом сезоне клялась завершить карьеру по окончанию сезона. Американка развлекалась на United Cup, где не сыграла ни одного матча, а затем в Аделаиде проиграла Онс Жабер – 6:7, 2:6. Понятно, что американка – фаворитка, но пока она выглядит для Снигур, как Симона Халеп на US Open 2022. Согласны?

В квалификации к Aus Open также сыграла Анастасия Соболева, а Катарина Завацкая так и осталась первой в альтернативном списке. Анастасия в первом раунде проиграла Виктории Голубич, хотя начала матч с 3:0 (40:0) на приеме. Швейцарка, к слову, по итогу вышла в основу мейджора.

Пропустит Aus Open и Леся Цуренко. Цуренко впервые с 2010 года не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Она не заявилась в квалификацию и сейчас отдыхает в заснеженной Австрии. Цуренко не пропустила ни одного турнира в Мельбурне с 2011 года, когда дебютировала на турнире. В основной сетке соревнований она провела 21 матч и одержала восемь побед (всего на АО с учетом квалификаций – 36 матчей и 22 победы). Ее лучший результат на Australian Open: третий круг (2013, 2024). Вряд ли от Леси стоило бы ожидать последних стадий, но ее присутствие в Мельбурне точно обрадовало бы украинцев.

В прошлом году Australian Open перешел на систему, которую используют на Ролан Гаррос, то есть матчи первого круга начинаются еще в воскресенье. В первый игровой день из украинок должны сыграть Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Матч Стародубцевой запланирован на 02:00 по Киеву, а игра Костюк – на той же Kia Arena утром 4-м запуском после матча Джумхур – Вукич. Но в Мельбурне прогнозируют дожди, а на Kia Arena нет крыши. Так что, возможно, украинцев ждет веселый понедельник – все шесть украинок могут стартовать на Aus Open именно 13 января, если поединки Марты и Юлии перенесут.

Также не забывайте, что на всех мейджорах тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков.