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  4. Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в женской сетке
Australian Open
11 января 2025, 00:30 |
84
0

Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в женской сетке

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков стартового круга мейджора

11 января 2025, 00:30 |
84
0
Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в женской сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в Мельбурне стартуют матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков первого круга в женской сетке, на которые стоит обратить внимание.

Наоми Осака – Каролин Гарсия

Январь 2024: Наоми Осака возвращается в Тур после рождения ребенка. Первый раунд Aus Open: Осаке выпадает Каролин Гарсия. Японка через полгода после поражения француженке: «Моя цель – попасть в число сеяных в Австралии в 2025. Мне бы хотелось избежать Гарсию». Первый раунд Aus Open: Осаке снова выпадает Гарсия.

Вообще Наоми и Каролин провели четыре очных матча и три в 2024. После Aus Open Осака переиграла Гарсию на старте Дохи, а затем уступила ей в Майами.

27-летняя Наоми хорошо стартовала в 2025 и в Окленде добралась до финала, который стал для нее первым после беременности на уровне Тура. К сожалению, после выигранного первого сета у Таусон японке пришлось сняться из-за травмы мышц живота.

За первую неделя января Осака сделал минимум два интересных заявления. Вначале она призналась, что если снова не заиграет на высоком уровне, то завершит карьеру и будет наслаждаться времяпровождением с дочкой. А через несколько дней сказала, что рассталась с репером Cordae, с которым состояла в отношениях более четырех лет и от которого у нее ребенок.

Вообще не стоит забывать, что Наоми дважды выигрывала титул на кортах Мельбурна (2019 и 2021). И в 2021 Наоми переиграла Гарсию во 2-м раунде австралийского мейджора.

Гарсия в 2024 утратила позиции и даже завершила сезон досрочно. В конце сентября она заявила, что страдает из-за панических атак и борется с тревогой. Интересно, сумела ли Каролин справиться с психологическими проблемами и что она сможет показать на первом мейджоре в сезоне, который также станет для нее первым турниром за последние 5 месяцев.

Букмекерские конторы ведут Осаку явной фавориткой – 1.23 против 4.20. Я бы не был так уверен в победе Наоми, ибо Гарсия в состоянии навязать борьбу как минимум из-за своего опыта. Тут только вопрос в ее форме и подготовке.

Елена Рыбакина [6] – Эмерсон Джонс [WC]

Понятно, что Рыбакина идет явной фавориткой. И персону Елены можно было бы и не отмечать, но ее тренерские рокировки вызывают не только вопросы, но и интерес.

Рыбакина в августе 2024 года заявила, что попрощалась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым выиграла все трофеи в Туре, в частности и Уимблдон-2022. В ноябре казахстанская теннисистка объявила о начале сотрудничества с Гораном Иванишевичем – экс-тренером Новака Джоковича. Такое усиление в команде действительно могло вывести Рыбакину снова в топ-3 мира.

Но в итоге перед АО Елена, выступая за сборную на United Cup, решила вернуть Вукова в команду. Как написал The Athletic, Вуков не может получать аккредитации от WTA или Tennis Australia, поскольку рассматривается его дело о непристойном поведении. По факту, Стефано не будет в боксе Елены. Тогда зачем делать публичные заявления о возвращении? Да и Иванишевич не был в курсе об этом всем. В общем, интересно, как Рыбакина будет контактировать с Иванишевичем и к чему эта вся история приведет.

Однако не в одной Рыбакиной интерес. Точнее, в основном хочется посмотреть, как себя покажет 16-летняя Эмерсон Джонс, которую в Австралии уже называют преемницей Эшли Барти. Мы уже писали про Эмерсон после ее победы над Ван Синьюй в Аделаиде, повторяться не будем. Но отметим, что после успеха в игре с 37-й ракеткой мира Джонс показала достойную игру и против Дарьи Касаткиной, уступив со счетом 5:7, 3:6, а в первой партии с 2:5 сделав 5:5.

Эмерсон – из семьи спортсменов. Ее мать – Лоретта Харроп – брала серебряную медаль в триатлоне на Олимпиаде в Афинах. Отец Брэд – бывший игрок в австралийский футбол, а брат Хейден также играет в теннис. Немного дополнения к нашему прошлому «анонсу» Эмерсон.

Рыбакина идет за 1.06 у букмекеров, коэффициент на Джонс – 9.20. Вряд ли тут будет близкий матч, но под австралийский гул болельщиков Эмерсон может и сможет взять 6–7 геймов.

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя

Понятно, что любой матч с участием украинки для нас будет интересным. Но Свитолина – с мировым именем, а учитывая то, что она возвращается в Тур после операции – будет внимание и со стороны нейтральных болельщиков.

В какой форме будет Элина – непонятно. 2024 для нее не был столь успешным, как 2023, когда она вернулась после рождения Скай. В добавок еще и операция в сентябре на ноге – старая травма, которая давно мучает украинку.

По выставочному матчу с Чжэн Циньвень впечатления странные. Элина вроде и пыталась играть далеко не как на тренировках, но ничего не получалось. Но настрой и так далее влияет, поэтому брать во внимание, так скажем, спарринг, не будем. А вот красный наряд прям вау. Но то уже такое:)

Кырстя формой тоже не удивляет. 34-летняя спортсменка находится на закате карьеры и сейчас ее лузстрик составляет 7 поединков. В квалификации Аделаиды румынка провела первый поединок за последние 5 месяцев. А в последний раз Сорана побеждала еще в 1/16 финала Рима в мае, когда вначале прошла Бренду Фругвиртову и Маркету Вондроушову.

В 2022 Сорана доходила до четвертого раунда Aus Open. Тот же результат был и в 2017. У Свитолиной лучшим результатом является четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. А в личных встречах Элина ведет 3:0. Интересно будет посмотреть, как Элина покажет себя против аутформенной соперницы.

Белинда Бенчич – Алена Остапенко [16]

Крутая вывеска с известными именами. Олимпийская чемпионка 2020 года против экс-пятой ракетки мира и победительницы Ролан Гаррос 2017.

Белинда 23 апреля 2024 года родила девочку. Бенчич вернулась на корт спустя полгода, что достаточно быстро. Начав с турниров ITF Белинда постепенно поднимала планку. В итоге на турнире WTA 125 в Анже она добралась до финала, где проиграла Алише Паркс. А затем играла за сборную Швейцарии на United Cup, где выиграла у Хлоэ Паке – первая победа в Туре за 15 месяцев.

После Бенчич сыграла на пятисотнике в Аделаиде и выступила довольно удачно. Там швейцарка прошла квалификацию и в основе выбила Калинскую, которая снялась из-за плохого самочувствия. В 1/8 финала Белинда за 3 часа уступила Людмиле Самсоновой в очень близком поединке. Там, к сожалению, в третьей партии случился провал в игре.

Но в любом случае она хорошо подготовилась к новому сезону и полноценному возвращению в Тур. С Остапенко она идет фавориткой по версии букмекеров! Тут дело в форме Алены...

К Остапенко были вопросы о лишнем весе, но у нее была мощь. Сейчас кажется, что она похудела, но результаты скатились. Начиная с августа 2024 она проиграла пять матчей подряд и сумела выиграть первую игру только в Аделаиде, одолев Магдалену Френх в трех партиях. Ей нужно было защитить трофей, чтобы остаться в топ-20, однако во 2-м раунде она потерпела фиаско против Мэдисон Киз.

Более подготовленная Бенчич по праву идет фавориткой, но вряд ли Остапенко просто так отдаст матч. Будет интересно. А в личках 1:1. Правда последняя была аж в 2020 году.

Катерина Синякова – Ига Свентек [2]

Синякова – уникальная теннисистка. Играть хорошо и в паре, и в одиночке умеет не каждая. Тем более, что Синякова была первой ракеткой мира в парном разряде.

Подготовилась к сезону Синякова посредственно. В Аделаиде она прошла квалификацию, переиграв Кристину Букшу и Эшлин Крюгер, а затем в 1-м раунде выдала стандартный для женского тенниса матч – уступила 13-й ракетке мира Диане Шнайдер 3:6, 6:0, 0:6. В паре Катерина вместе с Эллен Перес добралась до полуфинале, где уступила далеко не самому топовому тандему Ханью Гао / Александра Панова.

А вот Свентек 2025 начала неплохо. Вместе со сборной Польши она добралась до финала United Cup, а на турнире выиграла у Мален Хельго, Каролины Муховой, Кэти Бултер и Елены Рыбакиной. Проиграла полька Коко Гауфф, но там уровень тенниса был действительно крутым.

Игу обыграть сложно, хотя шокированным я не буду, если Синякова апсетнет Свентек. Тем не менее, полька – невероятный профессионал, играет все также ударно и надежно. Чтобы ее одолеть нужно, чтобы она подарила половину очков, которые в конечном итоге заберет соперница.

Видно, что допинг-скандал не существенно повлиял на Игу. И очень жаль, когда украинские болельщики оборачивают свои «перлы писанины» против Свентек, которая одной из первых поддержала Украину и оказывала помощь нашей стране.

Матчи, которые не вошли в топ-5, но также заслуживают внимания

Коко Гауфф [3] – София Кенин

Поединок чемпионок слэмов. Естественно, Коко явная фаворитка, но интересно посмотреть просто на ее мощь и настрой, даже если Кенин не оправдает ожиданий.

Эмма Наварро [8] – Пейтон Стернс

Эмма круто провела 2024 год. Но старт 2025 не впечатляет, а в новом сезоне ей предстоит защита немалого количества очков. Интересно посмотреть, как 23-летняя Стернс, которая впервые заявила о себе также в 2024, сыграет против 8-й ракетки. Причем котировки на девушек примерно одинаковые.

Эмма Радукану – Екатерина Александрова [28]

Хочется победы Эммы, да и букмекеры ведут ее фавориткой. Но в Радукану никогда нельзя быть уверенным и после US Open 2021 она неоднократно это подтверждала. Да и снятие с Окленда настораживает. Тем не менее, вывеска поединка очень неплохая.

Ангелина Калинина – Онс Жабер

Ангелине действительно не повезло с жеребьевкой. И тут дело не только в стартовой Жабер, а и дальнейших возможных Саккари и Наварро. Калинина круто сыграла в Брисбене, дошла до полуфинала. Жабер на том же турнире вышла в четвертьфинал, а в Аделаиде сумела выиграть только один матч. Онс идет фавориткой, но украинка точно навяжет борьбу.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

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Australian Open 2025 эксклюзив статьи Наоми Осака Каролин Гарсия Елена Рыбакина Элина Свитолина Сорана Кырстя Белинда Бенчич Алена Остапенко Катерина Синякова Ига Свёнтек Коко Гауфф София Кенин Эмма Наварро Пейтон Стернс Эмма Радукану Екатерина Александрова Ангелина Калинина Онс Жабер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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