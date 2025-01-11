Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в женской сетке

12 января в Мельбурне стартуют матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков первого круга в женской сетке, на которые стоит обратить внимание.

Наоми Осака – Каролин Гарсия

Январь 2024: Наоми Осака возвращается в Тур после рождения ребенка. Первый раунд Aus Open: Осаке выпадает Каролин Гарсия. Японка через полгода после поражения француженке: «Моя цель – попасть в число сеяных в Австралии в 2025. Мне бы хотелось избежать Гарсию». Первый раунд Aus Open: Осаке снова выпадает Гарсия.

Вообще Наоми и Каролин провели четыре очных матча и три в 2024. После Aus Open Осака переиграла Гарсию на старте Дохи, а затем уступила ей в Майами.

27-летняя Наоми хорошо стартовала в 2025 и в Окленде добралась до финала, который стал для нее первым после беременности на уровне Тура. К сожалению, после выигранного первого сета у Таусон японке пришлось сняться из-за травмы мышц живота.

За первую неделя января Осака сделал минимум два интересных заявления. Вначале она призналась, что если снова не заиграет на высоком уровне, то завершит карьеру и будет наслаждаться времяпровождением с дочкой. А через несколько дней сказала, что рассталась с репером Cordae, с которым состояла в отношениях более четырех лет и от которого у нее ребенок.

Вообще не стоит забывать, что Наоми дважды выигрывала титул на кортах Мельбурна (2019 и 2021). И в 2021 Наоми переиграла Гарсию во 2-м раунде австралийского мейджора.

Гарсия в 2024 утратила позиции и даже завершила сезон досрочно. В конце сентября она заявила, что страдает из-за панических атак и борется с тревогой. Интересно, сумела ли Каролин справиться с психологическими проблемами и что она сможет показать на первом мейджоре в сезоне, который также станет для нее первым турниром за последние 5 месяцев.

Букмекерские конторы ведут Осаку явной фавориткой – 1.23 против 4.20. Я бы не был так уверен в победе Наоми, ибо Гарсия в состоянии навязать борьбу как минимум из-за своего опыта. Тут только вопрос в ее форме и подготовке.

Елена Рыбакина [6] – Эмерсон Джонс [WC]

Понятно, что Рыбакина идет явной фавориткой. И персону Елены можно было бы и не отмечать, но ее тренерские рокировки вызывают не только вопросы, но и интерес.

Рыбакина в августе 2024 года заявила, что попрощалась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым выиграла все трофеи в Туре, в частности и Уимблдон-2022. В ноябре казахстанская теннисистка объявила о начале сотрудничества с Гораном Иванишевичем – экс-тренером Новака Джоковича. Такое усиление в команде действительно могло вывести Рыбакину снова в топ-3 мира.

Но в итоге перед АО Елена, выступая за сборную на United Cup, решила вернуть Вукова в команду. Как написал The Athletic, Вуков не может получать аккредитации от WTA или Tennis Australia, поскольку рассматривается его дело о непристойном поведении. По факту, Стефано не будет в боксе Елены. Тогда зачем делать публичные заявления о возвращении? Да и Иванишевич не был в курсе об этом всем. В общем, интересно, как Рыбакина будет контактировать с Иванишевичем и к чему эта вся история приведет.

Однако не в одной Рыбакиной интерес. Точнее, в основном хочется посмотреть, как себя покажет 16-летняя Эмерсон Джонс, которую в Австралии уже называют преемницей Эшли Барти. Мы уже писали про Эмерсон после ее победы над Ван Синьюй в Аделаиде, повторяться не будем. Но отметим, что после успеха в игре с 37-й ракеткой мира Джонс показала достойную игру и против Дарьи Касаткиной, уступив со счетом 5:7, 3:6, а в первой партии с 2:5 сделав 5:5.

Эмерсон – из семьи спортсменов. Ее мать – Лоретта Харроп – брала серебряную медаль в триатлоне на Олимпиаде в Афинах. Отец Брэд – бывший игрок в австралийский футбол, а брат Хейден также играет в теннис. Немного дополнения к нашему прошлому «анонсу» Эмерсон.

Рыбакина идет за 1.06 у букмекеров, коэффициент на Джонс – 9.20. Вряд ли тут будет близкий матч, но под австралийский гул болельщиков Эмерсон может и сможет взять 6–7 геймов.

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя

Понятно, что любой матч с участием украинки для нас будет интересным. Но Свитолина – с мировым именем, а учитывая то, что она возвращается в Тур после операции – будет внимание и со стороны нейтральных болельщиков.

В какой форме будет Элина – непонятно. 2024 для нее не был столь успешным, как 2023, когда она вернулась после рождения Скай. В добавок еще и операция в сентябре на ноге – старая травма, которая давно мучает украинку.

По выставочному матчу с Чжэн Циньвень впечатления странные. Элина вроде и пыталась играть далеко не как на тренировках, но ничего не получалось. Но настрой и так далее влияет, поэтому брать во внимание, так скажем, спарринг, не будем. А вот красный наряд прям вау. Но то уже такое:)

Кырстя формой тоже не удивляет. 34-летняя спортсменка находится на закате карьеры и сейчас ее лузстрик составляет 7 поединков. В квалификации Аделаиды румынка провела первый поединок за последние 5 месяцев. А в последний раз Сорана побеждала еще в 1/16 финала Рима в мае, когда вначале прошла Бренду Фругвиртову и Маркету Вондроушову.

В 2022 Сорана доходила до четвертого раунда Aus Open. Тот же результат был и в 2017. У Свитолиной лучшим результатом является четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. А в личных встречах Элина ведет 3:0. Интересно будет посмотреть, как Элина покажет себя против аутформенной соперницы.

Белинда Бенчич – Алена Остапенко [16]

Крутая вывеска с известными именами. Олимпийская чемпионка 2020 года против экс-пятой ракетки мира и победительницы Ролан Гаррос 2017.

Белинда 23 апреля 2024 года родила девочку. Бенчич вернулась на корт спустя полгода, что достаточно быстро. Начав с турниров ITF Белинда постепенно поднимала планку. В итоге на турнире WTA 125 в Анже она добралась до финала, где проиграла Алише Паркс. А затем играла за сборную Швейцарии на United Cup, где выиграла у Хлоэ Паке – первая победа в Туре за 15 месяцев.

После Бенчич сыграла на пятисотнике в Аделаиде и выступила довольно удачно. Там швейцарка прошла квалификацию и в основе выбила Калинскую, которая снялась из-за плохого самочувствия. В 1/8 финала Белинда за 3 часа уступила Людмиле Самсоновой в очень близком поединке. Там, к сожалению, в третьей партии случился провал в игре.

Но в любом случае она хорошо подготовилась к новому сезону и полноценному возвращению в Тур. С Остапенко она идет фавориткой по версии букмекеров! Тут дело в форме Алены...

К Остапенко были вопросы о лишнем весе, но у нее была мощь. Сейчас кажется, что она похудела, но результаты скатились. Начиная с августа 2024 она проиграла пять матчей подряд и сумела выиграть первую игру только в Аделаиде, одолев Магдалену Френх в трех партиях. Ей нужно было защитить трофей, чтобы остаться в топ-20, однако во 2-м раунде она потерпела фиаско против Мэдисон Киз.

Более подготовленная Бенчич по праву идет фавориткой, но вряд ли Остапенко просто так отдаст матч. Будет интересно. А в личках 1:1. Правда последняя была аж в 2020 году.

Катерина Синякова – Ига Свентек [2]

Синякова – уникальная теннисистка. Играть хорошо и в паре, и в одиночке умеет не каждая. Тем более, что Синякова была первой ракеткой мира в парном разряде.

Подготовилась к сезону Синякова посредственно. В Аделаиде она прошла квалификацию, переиграв Кристину Букшу и Эшлин Крюгер, а затем в 1-м раунде выдала стандартный для женского тенниса матч – уступила 13-й ракетке мира Диане Шнайдер 3:6, 6:0, 0:6. В паре Катерина вместе с Эллен Перес добралась до полуфинале, где уступила далеко не самому топовому тандему Ханью Гао / Александра Панова.

А вот Свентек 2025 начала неплохо. Вместе со сборной Польши она добралась до финала United Cup, а на турнире выиграла у Мален Хельго, Каролины Муховой, Кэти Бултер и Елены Рыбакиной. Проиграла полька Коко Гауфф, но там уровень тенниса был действительно крутым.

Игу обыграть сложно, хотя шокированным я не буду, если Синякова апсетнет Свентек. Тем не менее, полька – невероятный профессионал, играет все также ударно и надежно. Чтобы ее одолеть нужно, чтобы она подарила половину очков, которые в конечном итоге заберет соперница.

Видно, что допинг-скандал не существенно повлиял на Игу. И очень жаль, когда украинские болельщики оборачивают свои «перлы писанины» против Свентек, которая одной из первых поддержала Украину и оказывала помощь нашей стране.

Матчи, которые не вошли в топ-5, но также заслуживают внимания

Коко Гауфф [3] – София Кенин

Поединок чемпионок слэмов. Естественно, Коко явная фаворитка, но интересно посмотреть просто на ее мощь и настрой, даже если Кенин не оправдает ожиданий.

Эмма Наварро [8] – Пейтон Стернс

Эмма круто провела 2024 год. Но старт 2025 не впечатляет, а в новом сезоне ей предстоит защита немалого количества очков. Интересно посмотреть, как 23-летняя Стернс, которая впервые заявила о себе также в 2024, сыграет против 8-й ракетки. Причем котировки на девушек примерно одинаковые.

Эмма Радукану – Екатерина Александрова [28]

Хочется победы Эммы, да и букмекеры ведут ее фавориткой. Но в Радукану никогда нельзя быть уверенным и после US Open 2021 она неоднократно это подтверждала. Да и снятие с Окленда настораживает. Тем не менее, вывеска поединка очень неплохая.

Ангелина Калинина – Онс Жабер

Ангелине действительно не повезло с жеребьевкой. И тут дело не только в стартовой Жабер, а и дальнейших возможных Саккари и Наварро. Калинина круто сыграла в Брисбене, дошла до полуфинала. Жабер на том же турнире вышла в четвертьфинал, а в Аделаиде сумела выиграть только один матч. Онс идет фавориткой, но украинка точно навяжет борьбу.

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