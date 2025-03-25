Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Поединок состоится 29 марта в 19:15 по Киеву
В субботу, 29 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Брайтон» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
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Брайтон
В предыдущих раундах Кубка Англии «Брайтон» обыграл «Норвич» (4:0), «Челси» (2:1) и «Ньюкасл» (2:1). Что до матчей АПЛ, то после серии побед над «Челси» (3:0), «Саутгемптоном» 4:0, «Борнмутом» (2:1) и «Фулхэмом» (2:1), «Брайтон» в последнем перед международной паузой матче сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Сити».
Ноттингем Форест
«Ноттингем Форест» раунды Кубка Англии преодолевает с большим скрипом. И если «Лутон Таун» прошли сравнительно легко, то затем начались трудности. В 1/16 финала «Ноттингем Форест» сыграл вничью 2:2 с «Эксетер Сити» и прошел дальше, выиграв в серии пенальти (4:2). До пенальти дошло и в противостоянии с «Ипсвичем» в 1/8 финала – 1:1 (5:4 по пенальти). Против «Ипсвича» «Ноттингем Форест» играл и в последнем матче перед международной паузой. На этот раз команда одержала победу со счетом 4:2.
Личные встречи
Предыдущая встреча команд закончилась со счетом 7:0 в пользу «Ноттингем Форест». Из пяти последних встреч «Брайтон» и «Ноттингем Форест» выиграли по две. Еще один матч закончился с ничейным результатом.
«Брайтон» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды
В матчах Кубка Англии «Брайтон» забивает в среднем по 2,67 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» составляет 1,67 гола за матч.
Возможные составы
- «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Гиншелвуд, Уэбстер, ван Гекке, Гомес, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.
- «Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Андерсон, Домингес, Гиббс-Вайт, Хадсон-Одой, Эланга, Вуд.
Прогноз
«Брайтон» захочет реабилитироваться за крупное поражение. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.
19:15
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