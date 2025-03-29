Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
Кубок Англии
Брайтон
29.03.2025 19:15 – FT 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
29 марта 2025, 22:26 |
148
0

Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии

В основное время и овертаймы команды забить не сумели

29 марта 2025, 22:26 |
148
0
Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В субботу, 29 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Брайтоном» и «Ноттингемом».

Встречу принимал Амекс Стэдиум в Брайтоне.

Ни в основное время, ни в овертаймы, команды забить не смогли. Моментов было создано достаточно и по-хорошему, матч мог завершиться с счетом 2:2 и даже больше, но футболистов подводила реализация, что особенно не свойственно «Ноттингему». Но в серии пенальти «лесники» реабилитировались за промахи с игры и прошли дальше со счетом 3:4.

В 1/2 финала помимо «Ноттингем Форест» вышел «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/4 финала

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0 (3:4 по пенальти)

Фото матча:

По теме:
Неожиданный вариант. Ливерпуль получил серьезное предложение по звезде
Кристал Пэлас увеличил свою выездную победную серию до 6 матчей
Определился первый полуфиналист Кубка Англии
Брайтон Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Футбол | 29 марта 2025, 00:23 3
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?

Украинцем интересуется «ПСЖ»

Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29 марта 2025, 04:30 0
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала

Флорентино контактирует с Хаби Алонсо

Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Футбол | 29.03.2025, 21:05
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Футбол | 29.03.2025, 22:13
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29.03.2025, 09:47
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
29.03.2025, 00:43 1
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем