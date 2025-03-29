Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии

В субботу, 29 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между «Брайтоном» и «Ноттингемом».

Встречу принимал Амекс Стэдиум в Брайтоне.

Ни в основное время, ни в овертаймы, команды забить не смогли. Моментов было создано достаточно и по-хорошему, матч мог завершиться с счетом 2:2 и даже больше, но футболистов подводила реализация, что особенно не свойственно «Ноттингему». Но в серии пенальти «лесники» реабилитировались за промахи с игры и прошли дальше со счетом 3:4.

В 1/2 финала помимо «Ноттингем Форест» вышел «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/4 финала

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0 (3:4 по пенальти)

Фото матча: