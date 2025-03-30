29.03.2025 19:15 – FT 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти
Англия30 марта 2025, 06:48 | Обновлено 30 марта 2025, 07:05
28
0
Брайтон – Ноттингем – 0:0 (пен – 3:4). Лотерея за лесниками. Обзор матча
В кубковом противостоянии ни одна из команд не хотела уступать
30 марта 2025, 06:48 | Обновлено 30 марта 2025, 07:05
28
0
29 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии «Ноттингем» на выезде одолел «Брайтон».
В этой игре хватало ни напряжения, ни опасных моментов, но болельщики так и не увидели забитых голов.
Команды вместе нанесли 26 ударов по воротам, однако реализация оставляла желать лучшего.
В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти.
Кубок Англии. 1/4 финала
Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0 (3:4 по пенальти)
Обзор матча
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Данк (Брайтон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Браян Груда (Брайтон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
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