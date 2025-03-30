Брайтон – Ноттингем – 0:0 (пен – 3:4). Лотерея за лесниками. Обзор матча

29 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии «Ноттингем» на выезде одолел «Брайтон».

В этой игре хватало ни напряжения, ни опасных моментов, но болельщики так и не увидели забитых голов.

Команды вместе нанесли 26 ударов по воротам, однако реализация оставляла желать лучшего.

В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти.

Кубок Англии. 1/4 финала

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0 (3:4 по пенальти)

Обзор матча



