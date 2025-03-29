Украина. Премьер лига29 марта 2025, 18:33 |
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ВИДЕО. Лучший бомбардир УПЛ. Динамо быстро забило Руху
Владислав Ванат забил на 12-й минуте
29 марта 2025, 18:33 |
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В субботу, 29 марта, в 18:00 начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.
На 12-й минуте киевляне вышли вперед. Голом отметился лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат, забивший 13-й гол в этом сезоне чемпионата.
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