В субботу, 29 марта, в 18:00 начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

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Обслуживает матч арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

На 12-й минуте киевляне вышли вперед. Голом отметился лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат, забивший 13-й гол в этом сезоне чемпионата.

ВИДЕО. Лучший бомбардир УПЛ. Динамо быстро забило Руху