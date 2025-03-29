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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 18:33 |
1083
0

ВИДЕО. Лучший бомбардир УПЛ. Динамо быстро забило Руху

Владислав Ванат забил на 12-й минуте

29 марта 2025, 18:33 |
1083
0
ВИДЕО. Лучший бомбардир УПЛ. Динамо быстро забило Руху
ФК Динамо. Владислав Ванат

В субботу, 29 марта, в 18:00 начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

На 12-й минуте киевляне вышли вперед. Голом отметился лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат, забивший 13-й гол в этом сезоне чемпионата.

ВИДЕО. Лучший бомбардир УПЛ. Динамо быстро забило Руху

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Динамо - Рух Владислав Ванат
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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