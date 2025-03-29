Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи
Состоялся матч 30-го тура Серии А
В субботу, 29 февраля, состоялся матч 30-го тура Серии А между «Комо» и «Эмполи».
Встречу принимал Стадио Джузеппе Синигалья в Комо.
В первом тайме голов мы не увидели, а вот вторя половина встречи была более яркой: благодаря голу Анастисиоса Дувикаса хозяева поля вышли вперед на 61-й минуте, а на 75-й счет сравнял Кристиан Куаме. На 90+2-й минуте Якопо Фаззини получил красную карточку и остаток матча гости провели вдесятером.
После этого матча «Комо» с 30 баллами расположился на 13-м месте, а «Эмполи» с 23 очками – на 18-м.
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел вес матч на скамье запасных.
Серия А. 30-й тур
Комо – Эмполи – 1:1
Голы: Дувикас, 61 – Кууаме, 75
Удаление: Фаззини, 90+2
Фото матча:
События матча
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