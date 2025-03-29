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Комо
29.03.2025 16:00 – FT 1 : 1
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29 марта 2025, 18:22 | Обновлено 29 марта 2025, 18:35
62
0

Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи

Состоялся матч 30-го тура Серии А

29 марта 2025, 18:22 | Обновлено 29 марта 2025, 18:35
62
0
Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Куаме

В субботу, 29 февраля, состоялся матч 30-го тура Серии А между «Комо» и «Эмполи».

Встречу принимал Стадио Джузеппе Синигалья в Комо.

В первом тайме голов мы не увидели, а вот вторя половина встречи была более яркой: благодаря голу Анастисиоса Дувикаса хозяева поля вышли вперед на 61-й минуте, а на 75-й счет сравнял Кристиан Куаме. На 90+2-й минуте Якопо Фаззини получил красную карточку и остаток матча гости провели вдесятером.

После этого матча «Комо» с 30 баллами расположился на 13-м месте, а «Эмполи» с 23 очками – на 18-м.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел вес матч на скамье запасных.

Серия А. 30-й тур

Комо – Эмполи – 1:1

Голы: Дувикас, 61 – Кууаме, 75

Удаление: Фаззини, 90+2

Фото матча:

События матча

90’ +2
Якопо Фаццини (Эмполи) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Эмполи).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо).
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Комо Эмполи Анастасиос Дувикас Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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