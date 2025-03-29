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  4. Кейн – второй игрок Бундеслиги после Клозе по интересному показателю
Германия
29 марта 2025, 18:36 |
324
0

Кейн – второй игрок Бундеслиги после Клозе по интересному показателю

Гарри отметился забитым мячом в ворота «Санкт-Паули»

29 марта 2025, 18:36 |
324
0
Кейн – второй игрок Бундеслиги после Клозе по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче против «Санкт-Паули» и увеличил список из команд Бундеслиги, которым англичанин забил гол, до 19. В истории чемпионата Германии только Мирослав Клозе забил больше голов в ворота разных команд (28).

29 марта состоялась игра 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Всего Гарри в немецком чемпионате сыграл 57 матчей и отметился 58 забитыми мячами. В текущей кампании Бундеслиги забил 21 гол в 24 поединках.

После 27 туров «Бавария» лидирует в борьбе за чемпионство (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

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Бавария Санкт-Паули Бундеслига чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Мирослав Клозе статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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