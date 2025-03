Кейн – второй игрок Бундеслиги после Клозе по интересному показателю

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче против «Санкт-Паули» и увеличил список из команд Бундеслиги, которым англичанин забил гол, до 19. В истории чемпионата Германии только Мирослав Клозе забил больше голов в ворота разных команд (28).

29 марта состоялась игра 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Всего Гарри в немецком чемпионате сыграл 57 матчей и отметился 58 забитыми мячами. В текущей кампании Бундеслиги забил 21 гол в 24 поединках.

После 27 туров «Бавария» лидирует в борьбе за чемпионство (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

19 - Harry Kane has scored against all 19 clubs he has faced in the Bundesliga; in BL history only Miroslav Klose has faced more different clubs and scored against them all (28). Diversity. pic.twitter.com/cUOwdkszfB