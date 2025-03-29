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Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
29.03.2025 16:30 – FT 0 : 3
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Германия
29 марта 2025, 18:37 | Обновлено 29 марта 2025, 18:40
255
1

Дубль Сане, 1+1 Кейна. Бавария идет к чемпионскому титулу

Мюнхен все ближе к титулу

29 марта 2025, 18:37 | Обновлено 29 марта 2025, 18:40
255
1
Дубль Сане, 1+1 Кейна. Бавария идет к чемпионскому титулу
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Санкт-Паули 3:2 и не позволила Байеру, который вчера одолел Бохум, сократить отставание в чемпионской гонке.

Дубль оформил Сане, у Кейна гол и результативная передача, а Олисе сделал два ассиста.

Мюнхенская команда лидирует с перевесом над действующим чемпионом в 6 очков.

Продолжается напряженная борьба за топ-4 и место в Лиге чемпионов. Боруссия Менхенгладбах обыграла Лейпциг и поднялась на 5-ю позицию с 43 пунктами. На четвертом месте находится Айнтрахт с 45 очками.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Бавария – Санкт-Паули 3:2
Голы: Кейн, 17, Сане, 53, 71 – Саад, 27, Ритцка, 90+3

Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг 1:0
Гол: Плеа, 56

Хоффенхайм – Аугсбург 1:1
Голы: Крамарич – Эссенде, 46

Хольштайн – Вердер 0:3
Голы: Дукш, 25, Агу, 59, Грюль, 90+3

Вольфсбург – Хайденхайм 0:1
Гол: Пирингер, 16

Турнирная таблица

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Бавария Санкт-Паули Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия Менхенгладбах
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Victor673256ua
Єдиний хто може завадити Баварії виграти Бундеслігу - це вона сама. Щоб втратити таку перевагу над Баєром потрібно добре накосячити
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