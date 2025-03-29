Дубль Сане, 1+1 Кейна. Бавария идет к чемпионскому титулу

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Санкт-Паули 3:2 и не позволила Байеру, который вчера одолел Бохум, сократить отставание в чемпионской гонке.

Дубль оформил Сане, у Кейна гол и результативная передача, а Олисе сделал два ассиста.

Мюнхенская команда лидирует с перевесом над действующим чемпионом в 6 очков.

Продолжается напряженная борьба за топ-4 и место в Лиге чемпионов. Боруссия Менхенгладбах обыграла Лейпциг и поднялась на 5-ю позицию с 43 пунктами. На четвертом месте находится Айнтрахт с 45 очками.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Бавария – Санкт-Паули 3:2

Голы: Кейн, 17, Сане, 53, 71 – Саад, 27, Ритцка, 90+3

Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг 1:0

Гол: Плеа, 56

Хоффенхайм – Аугсбург 1:1

Голы: Крамарич – Эссенде, 46

Хольштайн – Вердер 0:3

Голы: Дукш, 25, Агу, 59, Грюль, 90+3

Вольфсбург – Хайденхайм 0:1

Гол: Пирингер, 16

Турнирная таблица