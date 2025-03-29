Дубль Сане, 1+1 Кейна. Бавария идет к чемпионскому титулу
Мюнхен все ближе к титулу
Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Санкт-Паули 3:2 и не позволила Байеру, который вчера одолел Бохум, сократить отставание в чемпионской гонке.
Дубль оформил Сане, у Кейна гол и результативная передача, а Олисе сделал два ассиста.
Мюнхенская команда лидирует с перевесом над действующим чемпионом в 6 очков.
Продолжается напряженная борьба за топ-4 и место в Лиге чемпионов. Боруссия Менхенгладбах обыграла Лейпциг и поднялась на 5-ю позицию с 43 пунктами. На четвертом месте находится Айнтрахт с 45 очками.
Чемпионат Германии. 27-й тур
Бавария – Санкт-Паули 3:2
Голы: Кейн, 17, Сане, 53, 71 – Саад, 27, Ритцка, 90+3
Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг 1:0
Гол: Плеа, 56
Хоффенхайм – Аугсбург 1:1
Голы: Крамарич – Эссенде, 46
Хольштайн – Вердер 0:3
Голы: Дукш, 25, Агу, 59, Грюль, 90+3
Вольфсбург – Хайденхайм 0:1
Гол: Пирингер, 16
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