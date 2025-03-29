Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире ITF W75 в Вакарии
29 марта украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Вакарии, Бразилия.
В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Леолии Жанжан (Франция, WTA 122). Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале выйдет на корт либо против Юлии Риеры (Аргентина, WTA 149), либо против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125).
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