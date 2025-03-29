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  4. Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
29 марта 2025, 15:53 |
83
0

Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире ITF W75 в Вакарии

29 марта 2025, 15:53 |
83
0
Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

29 марта украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Леолии Жанжан (Франция, WTA 122). Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале выйдет на корт либо против Юлии Риеры (Аргентина, WTA 149), либо против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125).

📺 Видеотрансляция

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Александра Олейникова Леолия Жанжан смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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