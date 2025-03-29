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  4. Новичок Карпат получил травму. Он играет за молодежную сборную Украины
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 19:08 |
373
0

Новичок Карпат получил травму. Он играет за молодежную сборную Украины

Олег Федор попал в лазарет «Карпат»

29 марта 2025, 19:08 |
373
0
Новичок Карпат получил травму. Он играет за молодежную сборную Украины
ФК Карпаты. Олег Федор

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Карпат» Олег Федор на последних тренировках не занимался в общей группе.

Участие игрока молодежной сборной Украины в завтрашнем поединке 22 тура УПЛ с «Черноморцем» – под вопросом.

По имеющейся информации на больничном продолжают находиться защитники Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк, Андрей Булеза.

Не исключено, что в поединке с «моряками» может состояться дебют юного защитника «зелено-белых» Николая Киричко.

Пока что в активе «Карпат» 29 очков и они на шестом месте в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что стало известно, кто из игроков «Черноморца» не сыграет против «Карпат».

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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