Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат

К завтрашнему матчу во Львове с «Карпатами», который состоится в рамках 22-го тура УПЛ, одесский «Черноморец» готовится не в оптимальном составе.

Об этом в комментарии Sport.ua рассказал новый главный тренер «моряков» Александр Кучер.

– Есть ли в клубном лазарете пациенты?

– К сожалению, есть. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе одесситов 15 очков.

Ранее мы сообщали, когда новичок одесситов Ярослав Ракицкий может дебютировать за «Черноморец».