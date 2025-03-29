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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 13:46 |
667
0

Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат

Без кадровых проблем в разгар сезона не обходится

29 марта 2025, 13:46 |
667
0
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат
ФК Черноморец

К завтрашнему матчу во Львове с «Карпатами», который состоится в рамках 22-го тура УПЛ, одесский «Черноморец» готовится не в оптимальном составе.

Об этом в комментарии Sport.ua рассказал новый главный тренер «моряков» Александр Кучер.

– Есть ли в клубном лазарете пациенты?

– К сожалению, есть. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе одесситов 15 очков.

Ранее мы сообщали, когда новичок одесситов Ярослав Ракицкий может дебютировать за «Черноморец».

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Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец инсайд Артем Присяжнюк Жоао Нето Даниил Удод травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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