Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат
Без кадровых проблем в разгар сезона не обходится
К завтрашнему матчу во Львове с «Карпатами», который состоится в рамках 22-го тура УПЛ, одесский «Черноморец» готовится не в оптимальном составе.
Об этом в комментарии Sport.ua рассказал новый главный тренер «моряков» Александр Кучер.
– Есть ли в клубном лазарете пациенты?
– К сожалению, есть. Это Артем Присюжнюк, Жоао Нето и Даниил Удод, который травмировался недавно. До ближайшего матча он не сможет восстановиться. Думаю, для этого понадобится две-три недели.
На сегодняшний день «Черноморец» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе одесситов 15 очков.
Ранее мы сообщали, когда новичок одесситов Ярослав Ракицкий может дебютировать за «Черноморец».
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