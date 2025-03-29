МЕНШИК: Как одолел Фритца? Пожал руку Месси и не мыл ее. Это стало ключевым
Якуб переиграл Тейлора в полуфинале Мастерса в Майами, а перед матчем встретился с Лео
В ночь на 29 марта 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 54) в статусе андердога одолел четвертую ракетку мира Тейлора Фритца (США) и вышел в финал Мастерса в Майами.
Перед стартом встречи Меншик встретился с именитым Лионелем Месси, который посетил другой полуфинальный поединок турнира АТР 1000 во Флориде между Новаком Джоковичем и Григором Димитровым.
После победы над Фритцем Меншик коротко рассказал о встречи с Лео:
– Ты сделал фото с Месси перед матчем. В этом был ключ к победе, верно?
– Да, именно! Я пожал ему руку, немного пообщались, и я не мыл руку перед выходом на корт. Это и стало ключевым.
Якуб также написал на камере «Thanls Leo» после завершения противостояния против Тейлора.
Меншик впервые в карьере вышел в финал Мастерса и во второй раз на уровне Тура. 30 марта в матче за титул Якуб сыграет против Новака Джоковича.
ФОТО. Меншик встретился с Месси перед стартом матча с Фритцем
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