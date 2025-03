ВИДЕО. Мог быть шедевр. Невероятный удар в матче Кубка Англии

В матче четвертьфинала Кубка Англии между Фулхэмом и Кристал Пэлас невероятный гол едва не забил полузащитник гостей Джефферсон Лерма.

Игрок классно поймал мяч на ногу и мог оформить шедевр, но попал в перекладину. Правда, вскоре после этого Кристал Пэлас все же забил красивый гол и вышел вперед 1:0 в конце первого тайма.

Позже сегодня пройдет четвертьфинал Брайтон – Ноттингем Форест.

Удар Лермы

Jefferson Lerma with an unbelievable effort for @CPFC, but he's denied by the woodwork 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/srRZapm774