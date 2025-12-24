Арсенал в полуфинале: Артета прокомментировал результат и травму лидера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка английской лиги (1:1, пен. 8:7).

«Очень рад, что мы вышли в полуфинал. Мы играли против команды, у ворот которой трудно создавать моменты. Тем не менее нам удалось создать множество возможностей, и, возможно, стоило забить больше голов.

Когда не удается сделать счет более комфортным, подобное может произойти. Во втором тайме соперник стал действовать более агрессивно, но в целом это еще одна победа, и я этим очень доволен», – сказал Артета.

О травме Габриэла Мартинелли:

«Он не смог продолжить игру, поэтому нам пришлось заменить его», – добавил тренер.