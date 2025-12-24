Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал в полуфинале: Артета прокомментировал результат и травму лидера
Англия
24 декабря 2025, 04:07 | Обновлено 24 декабря 2025, 04:08
142
0

Арсенал в полуфинале: Артета прокомментировал результат и травму лидера

Тренер канониров рассказал о матче с Кристал Пелас

24 декабря 2025, 04:07 | Обновлено 24 декабря 2025, 04:08
142
0
Арсенал в полуфинале: Артета прокомментировал результат и травму лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка английской лиги (1:1, пен. 8:7).

«Очень рад, что мы вышли в полуфинал. Мы играли против команды, у ворот которой трудно создавать моменты. Тем не менее нам удалось создать множество возможностей, и, возможно, стоило забить больше голов.

Когда не удается сделать счет более комфортным, подобное может произойти. Во втором тайме соперник стал действовать более агрессивно, но в целом это еще одна победа, и я этим очень доволен», – сказал Артета.

О травме Габриэла Мартинелли:

«Он не смог продолжить игру, поэтому нам пришлось заменить его», – добавил тренер.

По теме:
Арсенал снова в игре: главная потеря канониров вернулся в строй
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов
Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Микель Артета Арсенал Лондон Кристал Пэлас Габриэл Мартинелли Кубок английской лиги по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 16
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23 декабря 2025, 07:00 23
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены

Оба стали православными христианами

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Футбол | 24.12.2025, 04:40
Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем