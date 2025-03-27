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  4. «Играет очень предсказуемо». Реакция болельщиков на фиаско Свентек
WTA
27 марта 2025, 11:46 |
430
1

«Играет очень предсказуемо». Реакция болельщиков на фиаско Свентек

Теннисистка из второй сотни рейтинга выбила Игу Свентек в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

27 марта 2025, 11:46 |
430
1
«Играет очень предсказуемо». Реакция болельщиков на фиаско Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Александра Эала (WTA 140) стала автором сенсации на хардовом турнире WTA 1000 в Майами. 19-летняя филиппинская теннисистка переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши 6:2, 7:5.

На турнир Александра Эала попала, получив от организаторов wild card. Болельщики уже считают филиппинскую спортсменку новой звездой тенниса.

Fred Cumpstey: Потрясающая игра Эалы, которая буквально сбивала с толку Свентек на каждом шагу. Давненько игру Свентек так планомерно не разбирали.

Jacek: Свентек играет очень предсказуемо. Ее противники уже не боятся. И она не может ничего изменить, просто играет силой. Плюс слабая подача.

Krzysiek Myslinski: И будет только хуже. Свентек стала жертвой собственного успеха. Сильный сигнал после поражения в Майами.

Tomasz: В который раз могу написать о Свентек, что ее главная проблема – кривая подача, в которой нет смысла. Более того, положение Свентек не отражает ее навыков. По моему мнению, она игрок, занимающий где-то 20-е место. Они оказали ей медвежью услугу, сказав, что она лучшая. И она поверила этому.

Mozi: Пришло время сменить психолога.

Scarlett Clark: Александра Эала ошеломляет Игу Свентек и выходит в полуфинал Miami Open. Победа Эалы знаменует собой историческое потрясение! Это событие, доказывающее, что даже такие сильные игроки, как Свентек, не являются непобедимыми.

Samsher Alam: Филиппинский wild card в огне, и Майами никогда не видел столь эпичной истории о Золушке. История творится – готовтесь, полуфинал!

Cuezmd: Она сияет и показывает всем, что она пришла. Эала, решительно обыгравшая Игу в четвертьфинале Майами, – это то, что нужно сейчас женскому теннису. Свежий, чистый и очень талантливый молодой игрок. Поздравляю, Еала. И продолжай в том же духе.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Mystic_Healer
що за рівень журналістики? коментарі з інтернету перекладені в гуглі... редакція зовсім єбобо
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