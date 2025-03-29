Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду

40-летний экс-защитник «Динамо» Горан Попов, имеющий гражданство Северной Македонии, пообщался с российскими журналистами на тему перемен в отношении к гражданам этой страны, напавшей без причины 24 февраля 2022 года на Украину и вот уже четвертый год продолжающей кровопролитную захватническую войну на территории чужого государства.

«Изменилось ли в последнее время отношение к россиянам в Европе? Я ничего такого не почувствовал, потому что не разговаривал об этом. Я был на юбилее «Херенвена» и виделся там с Игорем Корнеевым, мы пообщались. Он знает, что я играл в «Динамо» Киев. Но разве из-за этого я не должен был с ним разговаривать? Есть политика, а есть футбол – это две большие разницы. Мне не нравится сложившаяся ситуация, потому что я знаю, как было раньше. Каждые выходные люди из россии приезжали в Киев, киевляне просто ездили в москву погулять. Я стараюсь вообще ничего не читать про политику, не захожу на такие сайты», – заявил Попов в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны тезис о том, что спорт и политика – это разные вещи (во всех возможных его проявлениях и формулировках, в том числе таком как «спорт вне политики»), активно культивируемый «за поребриком» и ставший элементом тамошней пропаганды, был достаточно популярным и среди украинских футболистов, которые часто старались прикрывать отсутствие собственной явной гражданской позиции именно такими словами.

Горан Попов играл за «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Впоследствии ушел в «Вардар», где в 2019-м и завершил карьеру, а ныне занимается агентской деятельности, по причине чего, очевидно, хочет сохранять как можно более теплые отношения со всеми, кто только в теории может помочь развитию его бизнеса деньгами.