Кубок Хопмана возвращается. Престижный выставочный турнир пройдет в Италии

В 2025 году после годичного перерыва на теннисные корты вернется Кубок Хопмана. Об этом накануне сообщили организаторы турнира.

После 31 розыгрыша в Австралии Кубок Хопмана – смешанный выставочный турнир, с которого начинался сезон, был заменен в 2019 году на Кубок ATP, а затем на United Cup. В конечном итоге он был возрожден в 2023 году, когда прошел в Ницце (Франция), а в прошлом году был отменен из-за организации и проведения Олимпийских игр в Париже.

В этом году турнир, названный в честь великого чемпиона Австралии Гарри Хопмана, впервые пройдет в Италии. Престижные выставочные соревнования примет у себя с 16 по 20 июля столица Апулии – город Бари. В нем примут участие двенадцать игроков, представляющих шесть стран, которые и сформируют команды.

Список участников турнира пока официально не обнародован. На 3 апреля организаторы запланировали пресс-конференцию, посвященную этому событию.

На протяжении всей своей славной истории Кубок Хопмана видел многих великих теннисистов, представляющих свои страны в одиночном и смешанном парном разрядах. Среди них: Роджер Федерер, Серена Уильямс, Новак Джокович, Штеффи Граф, Джон Макинрой, Мартина Хингис, Борис Беккер, Энди Маррей и Карлос Алькарас.

На последнем турнире в Ницце 2023 года победу праздновала пара из Хорватии – Донна Векич и Борна Чорич.