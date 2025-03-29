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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 13:35 |
306
0

ВИДЕО. «Дивные эксперты». Девушка игрока из УПЛ жестко ответила хейтерам

Анна встала на защиту Виталия Дубилея и «Ингульца»

29 марта 2025, 13:35 |
306
0
ВИДЕО. «Дивные эксперты». Девушка игрока из УПЛ жестко ответила хейтерам
ФК Чайка. Виталий Дубилей

Анна, девушка защитника «Ингульца» Виталия Дубилея, ответила хейтерам, которые считают, что она не может «называть себя девушкой футболиста, когда он играет в такой команде»:

«Это факт. Он – футболист, а я – его девушка. С какого момента сами украинцы так обесценили украинский футбол. Мой парень играет в команде УПЛ и вообще неважно, на каком она уровне, поскольку это место добывалось годами, а значит что-то эта команда умеет и заслуживает место в этой лиге.

И самое интересное: это пишут люди, которые никакого отношения к футболу не имеют, а значит это наши любимые диванные эксперты, которые дай бог чтобы до спортзала дошли. Я искренне считаю, что люди, которые имеют отношение к спорту, понимают, как сложно попасть в профессиональный спорт, а тем более в УПЛ».

Ранее Анна рассказала, сколько стоила реабилитация Виталия Дубилея после травмы.

ВИДЕО. «Диванные эксперты». Девушка игрока из УПЛ жестко ответила хейтерам

@anet_hapo Давайте не будемо знецінювати працю людей🫶🏻#футбол #футболіст #команда #стосунки #хлопець #дівчина ♬ original sound - 𝚄𝙽𝙸𝚅𝙴𝚁𝚂𝙴 🪐
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Дмитрий Вус Источник
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