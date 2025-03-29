ВИДЕО. «Дивные эксперты». Девушка игрока из УПЛ жестко ответила хейтерам

Анна, девушка защитника «Ингульца» Виталия Дубилея, ответила хейтерам, которые считают, что она не может «называть себя девушкой футболиста, когда он играет в такой команде»:

«Это факт. Он – футболист, а я – его девушка. С какого момента сами украинцы так обесценили украинский футбол. Мой парень играет в команде УПЛ и вообще неважно, на каком она уровне, поскольку это место добывалось годами, а значит что-то эта команда умеет и заслуживает место в этой лиге.

И самое интересное: это пишут люди, которые никакого отношения к футболу не имеют, а значит это наши любимые диванные эксперты, которые дай бог чтобы до спортзала дошли. Я искренне считаю, что люди, которые имеют отношение к спорту, понимают, как сложно попасть в профессиональный спорт, а тем более в УПЛ».

Ранее Анна рассказала, сколько стоила реабилитация Виталия Дубилея после травмы.

ВИДЕО. «Диванные эксперты». Девушка игрока из УПЛ жестко ответила хейтерам