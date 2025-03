Кристал Пэлас увеличил свою выездную победную серию до 6 матчей

«Кристал Пэлас» одержал победу в последней игре против «Фулхэма» и увеличил свою выездную победную серию во всех соревнованиях до шести матчей.

29 марта состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии между командами «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. По одному мячу забили Йезе, Сарр и Нкетиа.

Выездная победная серия Кристал Пэлас

Последнее поражение на выезде «орлы» потерпели 21 декабря 2024 года в матче Английской Премьер-лиги против «Арсенала» (1:5).

«Кристал Пэлас» стал первым полуфиналистом в Кубке Англии.

Crystal Palace have now won each of their last SIX away games without conceding a single goal:



◉ W 0-2 vs. Leicester

◉ W 0-2 vs. West Ham

◉ W 0-2 vs. Man Utd

◉ W 0-2 vs. Doncaster

◉ W 0-2 vs. Fulham

◉ W 0-3 vs. Fulham



The Eagles are on their way to Wembley. 🦅