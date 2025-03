Определился первый полуфиналист Кубка Англии

Состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии. В лондонском дерби Кристал Пэлас разгромил Фулхэм со счетом 3:0 благодаря голам Езе, Сарра и Нкетиа.

Позже сегодня пройдет четвертьфинал Брайтон – Ноттингем Форест, а завтра сыграют Престон – Астон Вилла и Борнмут – Манчестер Сити.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3

Голы: Езе, 34, Сарр, 38, Нкетиа, 75

