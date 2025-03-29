29.03.2025 14:15 – FT 0 : 3
Кубок Англии29 марта 2025, 16:16 | Обновлено 29 марта 2025, 16:27
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Определился первый полуфиналист Кубка Англии
Кристал Пэлас обыграл Фулхэм и вышел в 1/2 финала турнира
29 марта 2025, 16:16 | Обновлено 29 марта 2025, 16:27
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Состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии. В лондонском дерби Кристал Пэлас разгромил Фулхэм со счетом 3:0 благодаря голам Езе, Сарра и Нкетиа.
Позже сегодня пройдет четвертьфинал Брайтон – Ноттингем Форест, а завтра сыграют Престон – Астон Вилла и Борнмут – Манчестер Сити.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3
Голы: Езе, 34, Сарр, 38, Нкетиа, 75
Eberechi Eze, that is magical ✨@EbereEze10 with a stunner for @CPFC 😮💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/egkd7oEuDi— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 29, 2025
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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