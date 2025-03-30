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Кубок Англии
Фулхэм
29.03.2025 14:15 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 марта 2025, 05:52 | Обновлено 30 марта 2025, 05:59
36
0

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор

Лондонцы встретились в кубковом противостоянии

30 марта 2025, 05:52 | Обновлено 30 марта 2025, 05:59
36
0
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии.

В матче между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» зафиксирован разгромный счет.

Еще в первом тайме гости себе обеспечили комфортное преимущество. На 34-й минуте забил Эзе, а через четыре минуты Сарр.

Во втором тайме Нкетиа довел счет до разгромного.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Эзе, 34, Сарр, 38, Нкетиа, 75

Видео голов и обзор матча

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Фулхэм Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Эберечи Эзе видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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