Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор

Состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии.

В матче между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» зафиксирован разгромный счет.

Еще в первом тайме гости себе обеспечили комфортное преимущество. На 34-й минуте забил Эзе, а через четыре минуты Сарр.

Во втором тайме Нкетиа довел счет до разгромного.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Эзе, 34, Сарр, 38, Нкетиа, 75

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