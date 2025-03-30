29.03.2025 14:15 – FT 0 : 3
Англия30 марта 2025, 05:52 | Обновлено 30 марта 2025, 05:59
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Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Лондонцы встретились в кубковом противостоянии
30 марта 2025, 05:52 | Обновлено 30 марта 2025, 05:59
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Состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии.
В матче между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» зафиксирован разгромный счет.
Еще в первом тайме гости себе обеспечили комфортное преимущество. На 34-й минуте забил Эзе, а через четыре минуты Сарр.
Во втором тайме Нкетиа довел счет до разгромного.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3
Голы: Эзе, 34, Сарр, 38, Нкетиа, 75
Видео голов и обзор матча
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