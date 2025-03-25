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Кубок Англии
Фулхэм
29.03.2025 14:15 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
25 марта 2025, 21:08 |
53
0

Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 29 марта в 14:15 по Киеву

25 марта 2025, 21:08 |
53
0
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм

В субботу, 29 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Фулхэм

В предыдущих матчах АПЛ «Фулхэм» чередовал победы и поражения. «Фулхем» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:1), уступил «Кристал Пэлас» (0:2), обыграл «Вулверхэмптон» (2:1), проиграл «Брайтону» (1:2) и выиграл у «Тоттенхэма» (2:0). В 1/8 финала Кубка Англии соперником «Фулхэма» был «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. А в серии пенальти точнее были футболисты «Фулхэма».

Кристал Пэлас

В предыдущем раунде Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле встречался с «Миллуоллом». Гости остались в меньшинстве на восьмой минуте и уступили со счетом 1:3. В чемпионате АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл три матча подряд. Под натиском команды не устояли «Фулхэм» (2:0), с которым и придется сыграть в Кубке Англии, а также «Астон Вилла» (1:4) и «Ипсвич» (0:1).

Личные встречи

Команды встречались на поле «Фулхэма» 22 февраля. «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 2:0. В последних пяти матчах у команд по одной победе. Еще три поединка завершились вничью.

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Фулхэм» забивает в среднем по 2,33 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» составляет 1 гол за матч.

Возможные составы

  • «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Перейра, Смит-Роу, Виллиан, Ивоби, Хименес.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Лерма, Уортон, Нкетиа.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
29 марта 2025 -
14:15
Кристал Пэлас
Тотал меньше 2,5 1,71 Сделать ставку
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Фулхэм Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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