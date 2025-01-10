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Australian Open
10 января 2025, 21:40 | Обновлено 10 января 2025, 22:21
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Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в мужской сетке

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков стартового круга мейджора

10 января 2025, 21:40 | Обновлено 10 января 2025, 22:21
751
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Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в мужской сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в Мельбурне стартуют матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков первого круга в мужской сетке, на которые стоит обратит внимание.

Тейлор Фритц [4] – Дженсон Бруксби

Не то, чтобы тут был интрига. Четвертый номер рейтинга АТР выйдет на корт против соотечественника, который не играл 2 года.

Бруксби после вылета из АО-2023 не выступал из-за травмы запястья, перенес две операции, а затем получил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. Изначально его отстранили на 18 месяцев – до 4 января 2025 года. Затем Дженсону смягчили дисквалификацию – на 13 месяцев. Но все же Бруксби вернется именно в январе 2025.

Дженсон – очень интересный персонаж в мире тенниса. И многим он нравился. В 2021 году Дженсон неожиданно выиграл 1-й сет у Новака Джоковича в 1/8 финала US Open, однако все равно проиграл матч, уступив в последующих 3 сетах. Именно 4-й раунд на Открытом чемпионате США является лучшим результатом Бруксби на слэмах.

В 2021 Бруксби также дошел до своего первого финала на уровне АТР, но проиграл его – в травяном Ньюпорте уступил Кевину Андерсону. 4 года назад Бруксби закрепился в топ-100 и не выпад с первой сотни до своего отстранения.

Дженсон демонстрировал невероятный прогресс, в частности обыгрывал Стефаноса Циципаса (пятый номер АТР на момент матча) и Каспера Рууда (третий номер АТР на момент матча). К сожалению, пропуск допинг-тестов прервал его карьеру и в 24 года американец пока что не выглядит будущей звездной тенниса.

Но самое интересное – у Бруксби расстройство аутистического спектра. И он брал сет у Ноле, переигрывал двух игроков топ-5 и шел очень уверенно к тому, чтобы пробиться в топ тенниса.

Ну и Фритц. Тейлор неплохо завершил 2024 год: после финала US Open он не очень удачно выступил в Токио и Париже, но зато дошел до полуфинала Мастерса в Шанхае и сыграл в финале Итогового турнира. А 2025 начал с трофея United Cup в составе сборной США, где выиграл 4 матча и проиграл 1.

Букмекеры дают на Тейлора коэффициент 1.01. Но очень интересно посмотреть, что сможет показать Бруксби.

Гаэль Монфис – Джованни Мпеши Перрикар [30]

Будем болеть на Australian Open за мужа Элины Свитолиной, раз уже украинцев нет да и вряд ли будут в ближайшее время.

Но этот матч интереснен не только из-за того, что в нем будет играть Монфис. В соперниках у него – второй лучший (отдадим все-таки первую строчку в этом рейтинге Рейлли Опелке) подавану Тура. 21-летний француз с ростом 203 сантиметра подает вторую со скоростью 200 км/ч+ и его уже окрестили будущим топом.

Старт сезона для обоих сложился по-разному. Если юный француз после вылета из четвертьфинала в Брисбене решил сразу же отправился в Мельбурн, где плотно тренировался, в частности проведя занятие с Карлосом Алькарасом, то Монфис в свои 38 решил покорить соседнюю Новую Зеландию, дойдя до финала в Окленде.

В независимости от того, как Гаэль завершит решающий поединок на новозеландских кортах, он все равно стартовал в 2025 очень круто.

Букмекеры ведут фаворитом Джованни, но разница в котировках не очень большая – 2.15 против 1.71 в пользу Мпеши Перрикара. В пользу Джованни и физическая форма Гаэля – сможет ли Монфис после напряженных двух стартовых недель сезона качественно подготовиться к потенциальному пятисетовому триллеру?

Андрей Рублев [8] – Жоау Фонсека [Q]

Прежде, чем будут гневные комментарии: «как это Sport.ua выделил россиянина?», сразу напишу – интерес тут представляет Жоау Фонсека.

На Рублева по прозвищу «псих» мне, как и украинцам, все равно. Но его не наилучшую форму и проклятие слэмов отмечу – Рублев не сумел защитить трофей в Гонконге и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open, а дальше четвертьфинала на Grand Slam «нейтрал» ни разу не заходил.

И очень хочется, чтобы Жоау наказал Андрея. И бразилец, в отличии от скомканной подготовки Рублева, который ездил на всякие выставочные соревнования и уже успел провалиться в Гонконге, демонстрирует отличную форму. Сейчас его винстрик составляет 13 матчей. 18-летний Фонсека выиграл Next Gen ATP Finals (молодежный Итоговый), затем стал чемпионом на челленджере в Канберре и прошел квалификацию Aus Open.

2024 год Фонсека начал на 727-й строчке, а завершил на 117-й. Прогресс впечатляет. Впервые Фонсека заявил о себе на грунтовом турнире АТР 500 в Рио, когда в 1-м раунде прошел Артура Фиса, став первым теннисистом 2006 года, который выиграл матч на уровне АТР. Дальше он прошел Кристиана Гарина и в четвертьфинале уступил Мариано Навоне.

Тогда Жоау признался, что пожертвовал учебой ради тенниса. И как оказалось – не ошибся. За трофей молодежного Итогового он получил 500 тысяч долларов, выиграв все 5 матчей. А за первый раунд Aus Open на дебютном для себе мейджоре он гарантировано получит 81 тысячу долларов.

Ну и форма бразильца впечатляет. В частности, его форхенд и вариативность. Он еще молод, но уже заявил о себе. И победа над Рублевым не выглядит как что-то невозможное.

И забавно, как букмекеры сразу низко котируют 113-ю ракетку против 9-й. Рублев фаворит за цифры 1.63, на Фонсеку можно поставить с коэффициентом 2.29.

Новак Джокович [7] – Нишеш Басаваредди [WC]

Для Новака 2025 год может быть последним. Поэтому матчи Короля Австралии на кортах Мельбурна всегда будут собирать публику.

Но тут интерес не только из-за серба. Нишеш Басаваредди – второй лучший тинейджер предстоящего мейджора после Фонсеки. Но если у Жоау есть шансы пройти Рублева, то американцу уж очень вряд ли удастся обыграть 10-кратного чемпиона на этих кортах.

Басаваредди начал 2024 год на 451-м месте, а завершил на 138-м. Он заслуженно попал на молодежный Итоговый, где проиграл два поединка и не вышел в плей-офф. Но сезон с двумя трофеями в шести финалах челленджеров можно считать удачным.

И в 2025 он стартовал круто. Вначале он прошел квалификацию в Брисбене, а в 1-м раунде основы проиграл Гаэлю Монфису. Затем отправился в Окленд и там также преодолел сито отбора, добрался до полуфинала, походу одолев прошлогоднего чемпиона Алехандро Табило, и снова проиграл Монфису. Может, и Новака пройдет, раз не Монфис будет на противоположной стороне корта?:)

Да и за Джоковичем интересно понаблюдать. Как минимум из-за того, что в его боксе будет Энди Маррей. Новак в 2025 сыграл только Брисбен, где в четвертьфинале уступил Рейлли Опелке. Прошлый сезон Ноле завершил, так скажем, досрочно, поскольку на Итоговом не сыграл. После финала Уимблдона и выигранной Олимпиады Новак вылетел в 3-м раунде US Open и добрался до решающего поединка Мастерса в Шанхае (поражение Синнеру). Так что интересно, как Новак покажет себя в Мельбурне.

Джакоб Фернли – Ник Кирьос

Ожидаемо? Ожидаемо. Возвращение Кирьоса – само по себе событие. А тут еще и 23-летний Фернли. Не знаете, кто это? Если что, это парень входит в топ-100 – 83-я ракетка.

Краткий экскурс по Фернли: 183 сантиметра, но с очень хорошей подачей, одноручный бекхэнд, любитель травы (тише, тише) и индуров, 4 титула в 4 финалах на челленджерах и даже брал сет у Джоковича на Уимблдоне.

А для Ника это будет второй матч после возвращения в теннис – он не играл с августа 2023. На старте Брисбена он проиграл в матче с тремя тай-брейками Джованни Мпеши Перрикару и выступил на тех кортах в паре с Джоковичем.

В Тур Ник вернулся, как всегда, со скандалом. Теперь он публично критикует Янника Синнера. А также заявил, что без него теннис стал скучным, обыденным. Что-что, но шоу Кирьос делать умеет. И где, если не на старте Aus Open, его устроить и показать уровень?

Матчи, которые не вошли в топ-5, но также заслуживают внимания

Янник Синнер [1] – Николас Харри

Лидер против чилийца с заклеенным носом. Николас очень хорошо умеет подавать и фанаты могут рассчитывать хотя бы на один близкий сет. Плюс Синнер после победы на Кубке Дэвиса с Италией сезон так и не начал, интересно будет глянуть его форму. Плюс ему предстоит защита титула.

Маттео Берретини – Кэмерон Норри

Потенциальный триллер на пять сетов между двумя экс-игроками первой десятки.

Стефанос Циципас [11] – Алекс Микельсен

Учитывая то, насколько Циципас нестабильный, Микельсен может огорчить грека. Алекс, которому хоть уже и 20, считается одним из самых прогрессирующих игроков Тура.

Роберто Баутиста Агут – Денис Шаповалов

Хороший матч с известными именами, пускай оба и далеки от своего пика. А одноручных бекхэнд Шаповалова и стойкость Агута добавят красоты.

Готье Онклин – Рейлли Опелка

Опелка был в шаге от триумфального возвращения в теннис в Брисбене, но травмировал запястье. Если успел восстановиться, то минимум 30 эйсов от нового Короля подачи мы увидим. Да и интересно что некий 23-летний Онклин, который впервые вышел в основу слэма, пройдя в квалификации стойких американцев Ковачевича и Макдонольда, сможет показать.

Фабио Фоньини – Григор Димитров [10]

Матч, который заслуживает место в первой пятерке, но шоу Кирьоса все-таки показалось как минимум забавнее. Да и Фоньини идет откровенным андердогом, Григор отлично восстановил форму за последние сезоны.

Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей

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Australian Open 2025 эксклюзив статьи Тейлор Фритц Дженсон Бруксби Гаэль Монфис Джованни Мпеши Перрикар Андрей Рублев Жоау Фонсека Новак Джокович Нишеш Басаваредди Ник Кирьос Янник Синнер Николас Харри Маттео Берреттини Кэмерон Норри Стефанос Циципас Алекс Микельсен Роберто Баутиста Агут Денис Шаповалов Рейлли Опелка Фабио Фоньини Григор Димитров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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