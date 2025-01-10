Топ-5 матчей первого раунда Australian Open 2025 в мужской сетке

12 января в Мельбурне стартуют матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Sport.ua предлагает краткий анонс самых интересных поединков первого круга в мужской сетке, на которые стоит обратит внимание.

Тейлор Фритц [4] – Дженсон Бруксби

Не то, чтобы тут был интрига. Четвертый номер рейтинга АТР выйдет на корт против соотечественника, который не играл 2 года.

Бруксби после вылета из АО-2023 не выступал из-за травмы запястья, перенес две операции, а затем получил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. Изначально его отстранили на 18 месяцев – до 4 января 2025 года. Затем Дженсону смягчили дисквалификацию – на 13 месяцев. Но все же Бруксби вернется именно в январе 2025.

Дженсон – очень интересный персонаж в мире тенниса. И многим он нравился. В 2021 году Дженсон неожиданно выиграл 1-й сет у Новака Джоковича в 1/8 финала US Open, однако все равно проиграл матч, уступив в последующих 3 сетах. Именно 4-й раунд на Открытом чемпионате США является лучшим результатом Бруксби на слэмах.

В 2021 Бруксби также дошел до своего первого финала на уровне АТР, но проиграл его – в травяном Ньюпорте уступил Кевину Андерсону. 4 года назад Бруксби закрепился в топ-100 и не выпад с первой сотни до своего отстранения.

Дженсон демонстрировал невероятный прогресс, в частности обыгрывал Стефаноса Циципаса (пятый номер АТР на момент матча) и Каспера Рууда (третий номер АТР на момент матча). К сожалению, пропуск допинг-тестов прервал его карьеру и в 24 года американец пока что не выглядит будущей звездной тенниса.

Но самое интересное – у Бруксби расстройство аутистического спектра. И он брал сет у Ноле, переигрывал двух игроков топ-5 и шел очень уверенно к тому, чтобы пробиться в топ тенниса.

Ну и Фритц. Тейлор неплохо завершил 2024 год: после финала US Open он не очень удачно выступил в Токио и Париже, но зато дошел до полуфинала Мастерса в Шанхае и сыграл в финале Итогового турнира. А 2025 начал с трофея United Cup в составе сборной США, где выиграл 4 матча и проиграл 1.

Букмекеры дают на Тейлора коэффициент 1.01. Но очень интересно посмотреть, что сможет показать Бруксби.

Гаэль Монфис – Джованни Мпеши Перрикар [30]

Будем болеть на Australian Open за мужа Элины Свитолиной, раз уже украинцев нет да и вряд ли будут в ближайшее время.

Но этот матч интереснен не только из-за того, что в нем будет играть Монфис. В соперниках у него – второй лучший (отдадим все-таки первую строчку в этом рейтинге Рейлли Опелке) подавану Тура. 21-летний француз с ростом 203 сантиметра подает вторую со скоростью 200 км/ч+ и его уже окрестили будущим топом.

Старт сезона для обоих сложился по-разному. Если юный француз после вылета из четвертьфинала в Брисбене решил сразу же отправился в Мельбурн, где плотно тренировался, в частности проведя занятие с Карлосом Алькарасом, то Монфис в свои 38 решил покорить соседнюю Новую Зеландию, дойдя до финала в Окленде.

В независимости от того, как Гаэль завершит решающий поединок на новозеландских кортах, он все равно стартовал в 2025 очень круто.

Букмекеры ведут фаворитом Джованни, но разница в котировках не очень большая – 2.15 против 1.71 в пользу Мпеши Перрикара. В пользу Джованни и физическая форма Гаэля – сможет ли Монфис после напряженных двух стартовых недель сезона качественно подготовиться к потенциальному пятисетовому триллеру?

Андрей Рублев [8] – Жоау Фонсека [Q]

Прежде, чем будут гневные комментарии: «как это Sport.ua выделил россиянина?», сразу напишу – интерес тут представляет Жоау Фонсека.

На Рублева по прозвищу «псих» мне, как и украинцам, все равно. Но его не наилучшую форму и проклятие слэмов отмечу – Рублев не сумел защитить трофей в Гонконге и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open, а дальше четвертьфинала на Grand Slam «нейтрал» ни разу не заходил.

И очень хочется, чтобы Жоау наказал Андрея. И бразилец, в отличии от скомканной подготовки Рублева, который ездил на всякие выставочные соревнования и уже успел провалиться в Гонконге, демонстрирует отличную форму. Сейчас его винстрик составляет 13 матчей. 18-летний Фонсека выиграл Next Gen ATP Finals (молодежный Итоговый), затем стал чемпионом на челленджере в Канберре и прошел квалификацию Aus Open.

2024 год Фонсека начал на 727-й строчке, а завершил на 117-й. Прогресс впечатляет. Впервые Фонсека заявил о себе на грунтовом турнире АТР 500 в Рио, когда в 1-м раунде прошел Артура Фиса, став первым теннисистом 2006 года, который выиграл матч на уровне АТР. Дальше он прошел Кристиана Гарина и в четвертьфинале уступил Мариано Навоне.

Тогда Жоау признался, что пожертвовал учебой ради тенниса. И как оказалось – не ошибся. За трофей молодежного Итогового он получил 500 тысяч долларов, выиграв все 5 матчей. А за первый раунд Aus Open на дебютном для себе мейджоре он гарантировано получит 81 тысячу долларов.

Ну и форма бразильца впечатляет. В частности, его форхенд и вариативность. Он еще молод, но уже заявил о себе. И победа над Рублевым не выглядит как что-то невозможное.

И забавно, как букмекеры сразу низко котируют 113-ю ракетку против 9-й. Рублев фаворит за цифры 1.63, на Фонсеку можно поставить с коэффициентом 2.29.

Новак Джокович [7] – Нишеш Басаваредди [WC]

Для Новака 2025 год может быть последним. Поэтому матчи Короля Австралии на кортах Мельбурна всегда будут собирать публику.

Но тут интерес не только из-за серба. Нишеш Басаваредди – второй лучший тинейджер предстоящего мейджора после Фонсеки. Но если у Жоау есть шансы пройти Рублева, то американцу уж очень вряд ли удастся обыграть 10-кратного чемпиона на этих кортах.

Басаваредди начал 2024 год на 451-м месте, а завершил на 138-м. Он заслуженно попал на молодежный Итоговый, где проиграл два поединка и не вышел в плей-офф. Но сезон с двумя трофеями в шести финалах челленджеров можно считать удачным.

И в 2025 он стартовал круто. Вначале он прошел квалификацию в Брисбене, а в 1-м раунде основы проиграл Гаэлю Монфису. Затем отправился в Окленд и там также преодолел сито отбора, добрался до полуфинала, походу одолев прошлогоднего чемпиона Алехандро Табило, и снова проиграл Монфису. Может, и Новака пройдет, раз не Монфис будет на противоположной стороне корта?:)

Да и за Джоковичем интересно понаблюдать. Как минимум из-за того, что в его боксе будет Энди Маррей. Новак в 2025 сыграл только Брисбен, где в четвертьфинале уступил Рейлли Опелке. Прошлый сезон Ноле завершил, так скажем, досрочно, поскольку на Итоговом не сыграл. После финала Уимблдона и выигранной Олимпиады Новак вылетел в 3-м раунде US Open и добрался до решающего поединка Мастерса в Шанхае (поражение Синнеру). Так что интересно, как Новак покажет себя в Мельбурне.

Джакоб Фернли – Ник Кирьос

Ожидаемо? Ожидаемо. Возвращение Кирьоса – само по себе событие. А тут еще и 23-летний Фернли. Не знаете, кто это? Если что, это парень входит в топ-100 – 83-я ракетка.

Краткий экскурс по Фернли: 183 сантиметра, но с очень хорошей подачей, одноручный бекхэнд, любитель травы (тише, тише) и индуров, 4 титула в 4 финалах на челленджерах и даже брал сет у Джоковича на Уимблдоне.

А для Ника это будет второй матч после возвращения в теннис – он не играл с августа 2023. На старте Брисбена он проиграл в матче с тремя тай-брейками Джованни Мпеши Перрикару и выступил на тех кортах в паре с Джоковичем.

В Тур Ник вернулся, как всегда, со скандалом. Теперь он публично критикует Янника Синнера. А также заявил, что без него теннис стал скучным, обыденным. Что-что, но шоу Кирьос делать умеет. И где, если не на старте Aus Open, его устроить и показать уровень?

Матчи, которые не вошли в топ-5, но также заслуживают внимания

Янник Синнер [1] – Николас Харри

Лидер против чилийца с заклеенным носом. Николас очень хорошо умеет подавать и фанаты могут рассчитывать хотя бы на один близкий сет. Плюс Синнер после победы на Кубке Дэвиса с Италией сезон так и не начал, интересно будет глянуть его форму. Плюс ему предстоит защита титула.

Маттео Берретини – Кэмерон Норри

Потенциальный триллер на пять сетов между двумя экс-игроками первой десятки.

Стефанос Циципас [11] – Алекс Микельсен

Учитывая то, насколько Циципас нестабильный, Микельсен может огорчить грека. Алекс, которому хоть уже и 20, считается одним из самых прогрессирующих игроков Тура.

Роберто Баутиста Агут – Денис Шаповалов

Хороший матч с известными именами, пускай оба и далеки от своего пика. А одноручных бекхэнд Шаповалова и стойкость Агута добавят красоты.

Готье Онклин – Рейлли Опелка

Опелка был в шаге от триумфального возвращения в теннис в Брисбене, но травмировал запястье. Если успел восстановиться, то минимум 30 эйсов от нового Короля подачи мы увидим. Да и интересно что некий 23-летний Онклин, который впервые вышел в основу слэма, пройдя в квалификации стойких американцев Ковачевича и Макдонольда, сможет показать.

Фабио Фоньини – Григор Димитров [10]

Матч, который заслуживает место в первой пятерке, но шоу Кирьоса все-таки показалось как минимум забавнее. Да и Фоньини идет откровенным андердогом, Григор отлично восстановил форму за последние сезоны.

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