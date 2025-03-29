Он забил в международной паузе. Топ-клуб нацелился на лидера Борнмута

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание лондонского «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается лондонским клубом как замена Сон Хын Мину. Если южнокореец решит покинуть клуб, то «шпорам» придется действовать быстро, что бы получить надежную замену.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 32 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 6 ассистов. В недавнем матче сборных Ганы и Чада Семеньо отличился голом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, которого подпишет после Трента.