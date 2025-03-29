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Англия
29 марта 2025, 18:53 | Обновлено 29 марта 2025, 19:39
321
0

Он забил в международной паузе. Топ-клуб нацелился на лидера Борнмута

Антуан Семеньо привлекает внимание «Тоттенхэма»

29 марта 2025, 18:53 | Обновлено 29 марта 2025, 19:39
321
0
Он забил в международной паузе. Топ-клуб нацелился на лидера Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание лондонского «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается лондонским клубом как замена Сон Хын Мину. Если южнокореец решит покинуть клуб, то «шпорам» придется действовать быстро, что бы получить надежную замену.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 32 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 6 ассистов. В недавнем матче сборных Ганы и Чада Семеньо отличился голом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, которого подпишет после Трента.

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Антуан Семеньо Тоттенхэм Борнмут Сон Хын Мин трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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