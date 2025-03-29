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WTA
29 марта 2025, 15:36 | Обновлено 29 марта 2025, 15:45
112
0

Людмила Киченок – Ирина Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации к турниру WTA 500 в Чарльстоне

29 марта 2025, 15:36 | Обновлено 29 марта 2025, 15:45
112
0
Людмила Киченок – Ирина Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

29 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в квалификации к грунтовому турниру WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против белорусской «нейтралки» Ирины Шиманович (WTA 231). Поединок состоится вторым запуском на корте №3 после игры Контрерас Гомес – Ринальдо Перссон. Ориентировочное время старта матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния далее сыграет либо против Чан Хао-Чин, либо против Эльвины Калиевой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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