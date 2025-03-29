Олисе превзошел показатель прошлого сезона по голевым действиям в лиге

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе в игре против «Санкт-Паули» отметился двумя ассистами и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству результативных действий в чемпионате (18 на 16).

29 марта состоялась встреча 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В прошлом сезоне Олисе в составе «Кристал Пэлас» забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 19 матчах АПЛ, а в текущей кампании немецкого чемпионата Майкл имеет 8 забитых мячей и 10 результативных передач в 27 поединках.

Подопечные Винсента Компани в этом розыгрыше Бундеслиги являются лидерами турнирной таблицы (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).