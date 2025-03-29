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Германия
29 марта 2025, 19:04 | Обновлено 29 марта 2025, 19:32
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Олисе превзошел показатель прошлого сезона по голевым действиям в лиге

Произошло это в матче против «Санкт-Паули»

29 марта 2025, 19:04 | Обновлено 29 марта 2025, 19:32
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Олисе превзошел показатель прошлого сезона по голевым действиям в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе в игре против «Санкт-Паули» отметился двумя ассистами и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству результативных действий в чемпионате (18 на 16).

29 марта состоялась встреча 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В прошлом сезоне Олисе в составе «Кристал Пэлас» забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 19 матчах АПЛ, а в текущей кампании немецкого чемпионата Майкл имеет 8 забитых мячей и 10 результативных передач в 27 поединках.

Подопечные Винсента Компани в этом розыгрыше Бундеслиги являются лидерами турнирной таблицы (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

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Бундеслига Бавария Санкт-Паули статистика чемпионат Германии по футболу Майкл Олисе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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