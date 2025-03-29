Украина. Премьер лига29 марта 2025, 18:40 | Обновлено 29 марта 2025, 18:43
1625
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ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Буяльский удвоил преимущество киевлян на 30-й минуте
29 марта 2025, 18:40 | Обновлено 29 марта 2025, 18:43
1625
7
В субботу, 29 марта, в 18:00 начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.
На 30-й минуте счет в матче стал 2:0. Автором гола стал Виталий Буяльский.
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо во второй раз забило Руху
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