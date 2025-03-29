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  4. ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 18:40 | Обновлено 29 марта 2025, 18:43
1625
7

ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху

Буяльский удвоил преимущество киевлян на 30-й минуте

29 марта 2025, 18:40 | Обновлено 29 марта 2025, 18:43
1625
7
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
ФК Динамо. Виталий Буяльский

В субботу, 29 марта, в 18:00 начался матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

На 30-й минуте счет в матче стал 2:0. Автором гола стал Виталий Буяльский.

ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо во второй раз забило Руху

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Виталий Буяльский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Динамо - Рух
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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