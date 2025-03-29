Испания29 марта 2025, 18:30 | Обновлено 29 марта 2025, 19:16
363
0
ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико
Испанскому защитнику удался отличный удар
29 марта 2025, 18:30 | Обновлено 29 марта 2025, 19:16
363
0
В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Атлетико».
Встречу принимает РКДЕ Стэдиум.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 36-й минуте испанский защитник гостей Сесар Аспиликуэта забил свой первый мяч в составе мадридского клуба. У него получился невероятный по силе и точности удар, который было не под силу отбить Хоану Гарсии.
❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 29 марта 2025, 09:00 1
Три года назад россияне ударили ракетой по Николаевской ОГА
Бокс | 29 марта 2025, 00:42 0
Британец выделил Шеннона Бриггса
Футбол | 29.03.2025, 18:58
Футбол | 29.03.2025, 18:40
Футбол | 29.03.2025, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
28.03.2025, 10:29 11
28.03.2025, 11:15 7
27.03.2025, 17:26
27.03.2025, 22:15 2
29.03.2025, 00:43 1
28.03.2025, 10:35 9
29.03.2025, 01:40