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Испания
29 марта 2025, 18:30 | Обновлено 29 марта 2025, 19:16
363
0

ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико

Испанскому защитнику удался отличный удар

29 марта 2025, 18:30 | Обновлено 29 марта 2025, 19:16
363
0
ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Атлетико».

Встречу принимает РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте испанский защитник гостей Сесар Аспиликуэта забил свой первый мяч в составе мадридского клуба. У него получился невероятный по силе и точности удар, который было не под силу отбить Хоану Гарсии.

❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико

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Сесар Аспиликуэта Эспаньол Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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