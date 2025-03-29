В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Атлетико».

Встречу принимает РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте испанский защитник гостей Сесар Аспиликуэта забил свой первый мяч в составе мадридского клуба. У него получился невероятный по силе и точности удар, который было не под силу отбить Хоану Гарсии.

❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр! Аспилиуэта забил первый гол за Атлетико