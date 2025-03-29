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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ни я, ни игроки Ман Сити не заслужили премиальные»
Англия
29 марта 2025, 19:20 | Обновлено 29 марта 2025, 19:41
591
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ни я, ни игроки Ман Сити не заслужили премиальные»

Тренер недоволен текущим сезоном

29 марта 2025, 19:20 | Обновлено 29 марта 2025, 19:41
591
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ни я, ни игроки Ман Сити не заслужили премиальные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола знает о больших финансовых бонусах, которые получит клуб от выступлений на Клубном чемпионате мира, но считает, что за текущий сезон команда не заслужила никаких премиальных.

«Я в этом сезоне не заслужил никаких премиальных и финансовых бонусов. Бонус в случае успех на Клубном чемпионате мира – это для клуба. Ни я, ни тренерский штаб, ни игроки не заслужил никаких бонусов».

«Даже близко, учитывая этот сезон», – сказал Гвардиола.

От АПЛ на Клубном чемпионате мира сыграют Манчестер Сити и Челси. Общий призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола клубный чемпионат мира по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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