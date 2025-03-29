Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ни я, ни игроки Ман Сити не заслужили премиальные»
Тренер недоволен текущим сезоном
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола знает о больших финансовых бонусах, которые получит клуб от выступлений на Клубном чемпионате мира, но считает, что за текущий сезон команда не заслужила никаких премиальных.
«Я в этом сезоне не заслужил никаких премиальных и финансовых бонусов. Бонус в случае успех на Клубном чемпионате мира – это для клуба. Ни я, ни тренерский штаб, ни игроки не заслужил никаких бонусов».
«Даже близко, учитывая этот сезон», – сказал Гвардиола.
От АПЛ на Клубном чемпионате мира сыграют Манчестер Сити и Челси. Общий призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов.
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