Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник

Загребское «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах буркинийского форварда «Шахтера» Лассины Траоре.

Внимание на африканского форварда хорватский клуб обратил во время недавнего спарринга против «горняков» на сборах в Турции, который завершился ничьей со счетом 2:2, а Траоре отличился ассистом на Тараса Степаненко.

Отмечается, что контракт Траоре с «Шахтером» истекает летом следующего года, и подписать его хорватам, вероятнее, будет проще, чем форварда менхенгладбахской «Боруссии» Томаша Чванчару, за которым «Динамо» также активно следит в последнеее время.

Ранее сообщалось, что Траоре может перебраться в бразильский «Фламенго», но там решили отказаться от услуг африканца из-за его серьезных проблем со здоровьем в недавнем прошлом.

