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  4. Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 14:43 |
464
1

Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник

Лассина Траоре попал в фокус внимания хорватского гранда

12 января 2025, 14:43 |
464
1
Динамо Загреб заинтересовалось форвардом Шахтера после спарринга – источник
shakhtar.com. Лассина Траоре

Загребское «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах буркинийского форварда «Шахтера» Лассины Траоре.

Внимание на африканского форварда хорватский клуб обратил во время недавнего спарринга против «горняков» на сборах в Турции, который завершился ничьей со счетом 2:2, а Траоре отличился ассистом на Тараса Степаненко.

Отмечается, что контракт Траоре с «Шахтером» истекает летом следующего года, и подписать его хорватам, вероятнее, будет проще, чем форварда менхенгладбахской «Боруссии» Томаша Чванчару, за которым «Динамо» также активно следит в последнеее время.

Ранее сообщалось, что Траоре может перебраться в бразильский «Фламенго», но там решили отказаться от услуг африканца из-за его серьезных проблем со здоровьем в недавнем прошлом.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Динамо Загреб трансферы УПЛ трансферы Боруссия Менхенгладбах
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Ссікан в Ювентус, Траоре в Загреб... Як же потужно працює машина ахмєтова
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