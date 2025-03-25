Динамо не делало предложений по лидеру другого клуба УПЛ. Он хочет в Европу

Мухаррем Яшари – лидер нынешнего ЛНЗ, которым активно интересуются многие европейские клубы, но в другом клубе Украинской Премьер-лиги полузащитника не будет.

Как стало известно Sport.ua, киевское «Динамо», которое якобы было заинтересовано в переходе полузащитника сборной Косово, не делало никаких официальных предложений «фиолетовым» по Мухаррему.

Руководство ЛНЗ не заинтересовано оформлять трансфер Яшари в любой клуб Украинской Премьер-лиги – «фиолетовые» намерены попрощаться со своим лидером только при условии солидного предложения от клубов из Европы.

В текущем сезоне 27-летний Яшари забил пять голов и сделал семь результативных передач в 21 матче за ЛНЗ во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро.