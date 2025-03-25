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  4. Легенду Реала выставляют за дверь. На него уже есть претендент из Испании
Испания
25 марта 2025, 11:19 | Обновлено 25 марта 2025, 11:20
1370
0

Легенду Реала выставляют за дверь. На него уже есть претендент из Испании

Лукас Васкес может оказаться в «Мальорке»

25 марта 2025, 11:19 | Обновлено 25 марта 2025, 11:20
1370
0
Легенду Реала выставляют за дверь. На него уже есть претендент из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 33-летним футболистом, чей контракт со «сливочными» действует до окончания сезона 2024/25, интересуется «Мальорка», однако сам игрок не уверен, что хочет играть в Испании не за «Реал», поэтому склоняется к варианту с переездом в Саудовскую Аравию.

При этом отмечается, что небольшая вероятность продления контракта Васкеса все же есть, поэтому он попытается как можно лучше показать себя в последующие месяцы, чтобы заслужить доверие Флорентино Переса.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что именно Флорентино Перес заблокировал продление контракта Лукаса Васкеса.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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