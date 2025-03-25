Легенду Реала выставляют за дверь. На него уже есть претендент из Испании

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 33-летним футболистом, чей контракт со «сливочными» действует до окончания сезона 2024/25, интересуется «Мальорка», однако сам игрок не уверен, что хочет играть в Испании не за «Реал», поэтому склоняется к варианту с переездом в Саудовскую Аравию.

При этом отмечается, что небольшая вероятность продления контракта Васкеса все же есть, поэтому он попытается как можно лучше показать себя в последующие месяцы, чтобы заслужить доверие Флорентино Переса.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что именно Флорентино Перес заблокировал продление контракта Лукаса Васкеса.