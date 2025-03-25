Легенду Реала выставляют за дверь. На него уже есть претендент из Испании
Лукас Васкес может оказаться в «Мальорке»
Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может покинуть королевский клуб, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, 33-летним футболистом, чей контракт со «сливочными» действует до окончания сезона 2024/25, интересуется «Мальорка», однако сам игрок не уверен, что хочет играть в Испании не за «Реал», поэтому склоняется к варианту с переездом в Саудовскую Аравию.
При этом отмечается, что небольшая вероятность продления контракта Васкеса все же есть, поэтому он попытается как можно лучше показать себя в последующие месяцы, чтобы заслужить доверие Флорентино Переса.
В нынешней кампании Лукас Васкес провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что именно Флорентино Перес заблокировал продление контракта Лукаса Васкеса.
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