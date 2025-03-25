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  4. Можно ли было пропустить меньше? Трубин оценил игру Лунина в Лиге наций
Лига наций
25 марта 2025, 11:17 |
1863
1

Можно ли было пропустить меньше? Трубин оценил игру Лунина в Лиге наций

Голкипер португальской «Бенфики» прокомментировал действия вратаря «Реала»

25 марта 2025, 11:17 |
1863
1
Можно ли было пропустить меньше? Трубин оценил игру Лунина в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оценил игру Андрея Лунина во втором матче плей-офф Лиги наций, где «сине-желтые» уступили Бельгии со счетом 0:3.

«Лунин провел очень качественный поединок. И в первом, и во втором матче он сыграл хорошо. Все три гола, которые он пропустил в Генке – это очень тяжелые моменты.

Было много моментов, когда Андрей неоднократно спасал команду. У соперника очень сильные футболисты, которые могут легко решить исход поединка. В первом эпизоде Бельгия била с восьми метров, между ног защитника, там почти не было шансов отбить этот удар.

Во втором моменте Лунин даже не прыгал, поскольку был сильный и точный удар от Лукаку. Никаких шансов. Единственное, что нас могло спасти – если бы Коля Матвиенко упал после того, как его толкнул Ромелу. Возможно, судья проверил бы VAR и зафиксировал нарушение. Третий гол – похожая ситуация. Мяч шел по диагонали, это не был выход один на один. Удар наносился из-под защитника», – поделился мнением Трубин.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Андрей Лунин Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: Футбол 2.0
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Перець
Вини Луніна в пропущених жодної ,просто хаос в захисті  один на одного дивляться ,а про мяч забули
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