Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера

Скорее всего, интерес бразильского «Фламенго» к форварду «Шахтера» Лассине Траоре так и не перейдет в практическую плоскость.

Руководство «стервятников», получше изучив профиль буркинийского форварда, обнаружило, что тот слишком часто за последнее время оказывался в лазарете, причем по серьезному поводу – из-за проблем с коленом.

По этой причине «Фламенго» охладел к кандидатуре Траоре и, вероятно, не будет вести предметных переговоров с «Шахтером» о подписании форварда.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен арендовать Траоре на сезон-2025 в Серии А.