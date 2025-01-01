Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
«Фламенго» смутили перманентные проблемы со здоровьем у Лассины Траоре
Скорее всего, интерес бразильского «Фламенго» к форварду «Шахтера» Лассине Траоре так и не перейдет в практическую плоскость.
Руководство «стервятников», получше изучив профиль буркинийского форварда, обнаружило, что тот слишком часто за последнее время оказывался в лазарете, причем по серьезному поводу – из-за проблем с коленом.
По этой причине «Фламенго» охладел к кандидатуре Траоре и, вероятно, не будет вести предметных переговоров с «Шахтером» о подписании форварда.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен арендовать Траоре на сезон-2025 в Серии А.
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