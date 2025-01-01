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  4. Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 17:05 |
336
0

Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера

«Фламенго» смутили перманентные проблемы со здоровьем у Лассины Траоре

01 января 2025, 17:05 |
336
0
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
shakhtar.com. Лассина Траоре

Скорее всего, интерес бразильского «Фламенго» к форварду «Шахтера» Лассине Траоре так и не перейдет в практическую плоскость.

Руководство «стервятников», получше изучив профиль буркинийского форварда, обнаружило, что тот слишком часто за последнее время оказывался в лазарете, причем по серьезному поводу – из-за проблем с коленом.

По этой причине «Фламенго» охладел к кандидатуре Траоре и, вероятно, не будет вести предметных переговоров с «Шахтером» о подписании форварда.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен арендовать Траоре на сезон-2025 в Серии А.

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Алексей Сливченко Источник: Globoesporte
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