Чемпионат Украины25 марта 2025, 11:55 | Обновлено 25 марта 2025, 11:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Назван стадион, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес
Матч будет сыгран 6 апреля
25 марта 2025, 11:55 | Обновлено 25 марта 2025, 11:56
296
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Донецкий «Шахтер» определился со стадионом, на котором будет принимать «Верес» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги.
В своем Telegram-канале клуб опубликовал информацию, что местом проведения поединка станет стадион «Левый Берег» в Киеве.
Игра пройдет 6 апреля, начало в 18:00 по киевскому времени.
Всего в турнирной таблице чемпионата Украины «Шахтер» находится на третьей строчке (41 балл), тогда как «Верес» занимает восьмое место (28 баллов).
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