ОФИЦИАЛЬНО. Назван стадион, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес

Донецкий «Шахтер» определился со стадионом, на котором будет принимать «Верес» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги.

В своем Telegram-канале клуб опубликовал информацию, что местом проведения поединка станет стадион «Левый Берег» в Киеве.

Игра пройдет 6 апреля, начало в 18:00 по киевскому времени.

Всего в турнирной таблице чемпионата Украины «Шахтер» находится на третьей строчке (41 балл), тогда как «Верес» занимает восьмое место (28 баллов).