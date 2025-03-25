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Чемпионат Украины
25 марта 2025, 11:55 | Обновлено 25 марта 2025, 11:56
296
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назван стадион, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес

Матч будет сыгран 6 апреля

25 марта 2025, 11:55 | Обновлено 25 марта 2025, 11:56
296
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назван стадион, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Донецкий «Шахтер» определился со стадионом, на котором будет принимать «Верес» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги.

В своем Telegram-канале клуб опубликовал информацию, что местом проведения поединка станет стадион «Левый Берег» в Киеве.

Игра пройдет 6 апреля, начало в 18:00 по киевскому времени.

Всего в турнирной таблице чемпионата Украины «Шахтер» находится на третьей строчке (41 балл), тогда как «Верес» занимает восьмое место (28 баллов).

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Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадион Левый Берег
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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