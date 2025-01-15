Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд

Каталонская «Барселона» рассчитывает приобрести звездного форварда на замену польскому годеадору Роберту Левандовски.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб серьезно заинтересовал шведский нападающий английского «Ньюкасла» Александер Исак. Помешать каталонцам подписать Исака может сам «Ньюкасл», который поставил большой ценник на футболиста – 150 миллионов евро. У каталонцев также есть более экономный вариант – Беньямин Шешко из немецкого клуба «РБ Лейпциг».

В этом сезоне Исак провел 22 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри.