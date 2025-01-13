ПСЖ заплатит 120 млн евро за звезду Барселоны. Это не Рафинья и не Ямал

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 22-летнего футболиста 120 миллионов евро, и этой суммы может быть достаточно для того, чтобы достичь договоренности с «сине-гранатовыми».

В сезоне 2024/25 Педри провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Педри близок к продлению контракта с «Барселоной».