Дебют с Мойесом в АПЛ. Известна оценка Миколенко за матч с Астон Виллой
Виталий Миколенко провел на поле весь матч
В среду, 15 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».
Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле.
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Хозяева поля уступили с минимальным счетом – 0:1 на табло.
Виталий Миколенко вышел на поле со стартовых минут, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.2 из 10 возможных. WhoScored же дал защитнику 7.0 из все тех же 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Бубакара Камара: оценки 7.8 и 8.3 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение по Миколенко.
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