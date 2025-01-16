Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют с Мойесом в АПЛ. Известна оценка Миколенко за матч с Астон Виллой
Англия
16 января 2025, 00:23 |
281
0

Дебют с Мойесом в АПЛ. Известна оценка Миколенко за матч с Астон Виллой

Виталий Миколенко провел на поле весь матч

16 января 2025, 00:23 |
281
0
Дебют с Мойесом в АПЛ. Известна оценка Миколенко за матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 15 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».

Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили с минимальным счетом – 0:1 на табло.

Виталий Миколенко вышел на поле со стартовых минут, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.2 из 10 возможных. WhoScored же дал защитнику 7.0 из все тех же 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Бубакара Камара: оценки 7.8 и 8.3 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение по Миколенко.

По теме:
Эвертон – Астон Вилла – 0:1. Миколенко не помог. Видео гола и обзор матча
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь
Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Астон Вилла Эвертон - Астон Вилла оценки SofaScore WhoScored Бубакар Камара Дэвид Мойес
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Футбол | 15 января 2025, 19:40 10
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ

Звездный вингер станет игроком французского гранда

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15 января 2025, 12:30 0
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины

Команда проведет турнир в Эстонии

Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
БЕЗУС: «Гол и ассист – доволен игрой. Смог сыграть 60 минут после травмы»
Футбол | 16.01.2025, 00:23
БЕЗУС: «Гол и ассист – доволен игрой. Смог сыграть 60 минут после травмы»
БЕЗУС: «Гол и ассист – доволен игрой. Смог сыграть 60 минут после травмы»
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15.01.2025, 08:50
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 3
Футбол
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем