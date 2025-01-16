Дебют с Мойесом в АПЛ. Известна оценка Миколенко за матч с Астон Виллой

В среду, 15 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».

Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле.

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Хозяева поля уступили с минимальным счетом – 0:1 на табло.

Виталий Миколенко вышел на поле со стартовых минут, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.2 из 10 возможных. WhoScored же дал защитнику 7.0 из все тех же 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Бубакара Камара: оценки 7.8 и 8.3 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес принял решение по Миколенко.