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Англия
15 января 2025, 20:25 | Обновлено 15 января 2025, 20:54
2131
0

Мойес принял решение по Миколенко. Эвертон выйдет на трансферный рынок

«Ириски» планируют приобрести конкурента для украинца

15 января 2025, 20:25 | Обновлено 15 января 2025, 20:54
2131
0
Мойес принял решение по Миколенко. Эвертон выйдет на трансферный рынок
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Новоназначенный главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес планирует трансферы на январь 2025 года.

По информации Teamtalk, Мойес решил приобрести конкурента для украинского футболиста Виталия Миколенко, который играет на левом фланге обороны. Мойес считает, что Миколенко – это единственный прирожденный левый фулбек в команде и эта позиция нуждается в усилении.

Миколенко провел на клубном уровне в этом сезоне 19 матчей и отметился одной результативной передачей. Ранее тренер Миколенко поставил задачу на вторую половину сезона для «ирисок».

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Дэвид Мойес Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы Эвертон
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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